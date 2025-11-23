Canarias, destino español que más crece para el turismo alemán con un aumento del 40% en invierno

Ni el estancamiento económico ni la crisis industrial que desde hace meses azota Alemania puede con las ganas de viajar al Archipiélago. La demanda de los turistas germanos para venir a Canarias durante la temporada de invierno ha crecido casi un 40% respecto al año pasado. Un aumento notable, que pone en evidencia la fortaleza del destino en uno de los principales mercados emisores de turistas, a pesar de que su situación económica no atraviesa su mejor momento.

La previsión del informe de tendencias de mercado de Turespaña, indica que Canarias es el destino español que más crece. Y con mucha diferencia. Es además el segundo territorio en volumen de turistas, solo por detrás de Baleares, pero a diferencia de lo que ocurre en el Archipiélago, allí la demanda registra una caída de más de un 9%.

Es cierto que Canarias ha sido hasta ahora el destino líder del turismo alemán en invierno, pero aún así el incremento del número de reservas de plazas aéreas en aerolíneas vinculadas a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) es extraordinariamente alto para producirse en tan solo un año. Y parece demostrar que la fiebre por viajar todavía no ha tocado techo. Aun así, otros destinos españoles como Andalucía, Madrid o Cataluña también registran incrementos, aunque todos menores del 10%.

Y este pronóstico se produce en el segundo mercado emisor de turistas para el Archipiélago, vital para todas las islas, pero más intensamente para Gran Canaria o Fuerteventura, que en los últimos tiempos no estaba dando tantas buenas noticias. Ejemplo de ellos son los datos registrados en la anterior temporada de invierno. Entre enero y marzo, la llegada de alemanes se contrajo un 0,8% a nivel regional, con caídas que alcanzaron el 16% en Lanzarote. Aunque a lo largo del resto del año las cifras se han ido recuperando y hasta septiembre habían llegado a las Islas un 2,2% más de turistas procedentes del país germano, que se traduce en 42.900 visitantes más.

Los expertos han señalado –y así también lo suscribe el informe de Turespaña– que el descenso en la llegada de turistas alemanes se explica por la debilidad económica que atraviesa el país, que ha estado marcado por dos años de contracción del PIB, que ha llevado a los viajeros a optar por destinos más baratos, como Egipto.

Pero a pesar del incremento de la demanda hacia Canarias, el número de plazas aéreas para conectar las Islas con aeropuertos alemanes desciende un 5,5%. Algo similar ocurre a nivel nacional donde se han perdido un 2% de las plazas previstas el año pasado. Una circunstancia que el informe vincula a la estrategia de las aerolíneas, que podrían estar redirigiendo su oferta hacia mercados con mayor rentabilidad.