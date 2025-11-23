¿A dónde acuden las víctimas de agresión sexual en Canarias?: Así son los centros de crisis 24 horas

El mensaje «estamos contigo», pintado en tonos violetas en la pared de la entrada, es un pequeño spoiler de lo que las víctimas de violencia sexual encontrarán dentro del centro de crisis ubicado en Santa Cruz de Tenerife: acompañamiento, asesoramiento y apoyo, las 24 horas, los 365 días del año. Este espacio, junto a otros cuatro complejos repartidos por toda Canarias, abrió sus puertas hace apenas cinco meses, con la intención de ser un refugio para aquellas mujeres que han sufrido agresiones tanto en el pasado como de manera reciente.

Su labor va más allá de los servicios que ofrecen dentro de los propios centros, que han sido impulsados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y la Fundación IDEO y que están ubicados en Tenerife, Gran Canaria, La PalmaLanzarote y Fuerteventura. La puerta de entrada más habitual es el 112. Cuando reciben una alerta, activan al equipo y este se desplaza hasta el hospital o hasta cualquier otro lugar en el que se encuentre la víctima.

En esa toma de contacto inicial, acompañan, asesoran legalmente y ofrecen a la afectada primeros auxilios psicológicos. En el lugar se personan también los cuerpos de seguridad para activar el protocolo contra la violencia machista y, en concreto, contra las agresiones sexuales. La policía, las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro e, incluso, la propia víctima también pueden dar la voz de alarma. Sea como sea, esperan junto a la usuaria en todo el proceso; desde la recogida de muestras o la visita del forense, hasta que la víctima se encuentre segura en su domicilio.

Un kit de emergencia

Las técnicas del recurso cuidan cada detalle. La coordinadora de los centros de crisis canarios, Araceli Sánchez, explica que siempre que se desplazan llevan un kit, con un chándal y otros productos de higiene básicos para la víctima. «Lo hacemos para que no salga muerta de frío con la bata del hospital, porque la ropa se queda allí como prueba», subraya.

Tras ese primer encuentro, las mujeres acuden a las sedes y, una vez allí, acceden a tres servicios: atención social, psicológica y jurídica. La trabajadora social realiza una primera valoración para que la usuaria avance hacia el siguiente eslabón. La abogada Amalia Jerez les espera en su consulta. «Intentamos que todas acudan al menos una vez, para que conozcan sus derechos, para que sepan qué puede ocurrir si deciden denunciar y cómo es el procedimiento», relata.

Muchas mujeres, cuando llegan al recurso, se muestran reticentes a interponer una denuncia. Sin embargo, argumenta que, tras pasar por la consulta psicológica, muchas se atreven a dar el paso, «se les quita ese miedo». Aunque no es necesario para poder acceder a estos recursos.

Apoyo de la policía

La abogada también destaca la importancia de que los cuerpos de seguridad se apoyen en ellas cuando reciben a una víctima. «Nosotras también les facilitamos a ellos el trabajo porque la persona ya se queda acompañada; es un alivio para ellas y para quienes tienen que gestionarlo», añade Jerez, que también se encarga de todas las diligencias relacionadas con la denuncia.

El último escalón en los servicios es el área psicológica. «Aquí lo que buscamos es favorecer la liberación emocional, que se estabilice para luego detectar otras necesidades y elaborar así un plan de trabajo», narra la psicóloga Beatriz Pérez.

Las mujeres que han sufrido una agresión sexual arrastran ese trauma por mucho tiempo, por lo que a la primera consulta llegan con mucho miedo. En especial, en relación con la parte legal, «la que más asusta». Allí también se les prepara para la toma de declaración en el juicio, para que ganen seguridad y para que se sientan protegidas.

El 23% son menores

En los pocos datos que han podido recabar durante sus primeros meses, hay una cifra abrumadora: el 23% son menores de 18 años. Para atender a este colectivo, especialmente vulnerable, es necesario contar con el consentimiento de los padres. Además de esa cuestión, otra de las diferencias con respecto al procedimiento habitual es que siempre hay que comunicarlo a la fiscalía. En estos casos, también se trabaja con los familiares.

De las cerca de 400 mujeres que han atendido desde su apertura, el 21% han sido personas con alguna discapacidad. Estas víctimas tienen un 50% más de probabilidades de sufrir violencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Precisamente, el Ejecutivo canario ha centrado su campaña con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género (25N) en este grupo, ya que muchas veces se pone en duda su credibilidad.

Sumisión química y hombres en grupo

En un 13% de los casos existen sospechas de sumisión química y, en otro 7%, la agresión fue ejercida por un grupo de hombres. Entre las víctimas, casi siete de cada diez (69%) son de nacionalidad española y el 31% restante, extranjeras. Estas últimas son, sobre todo, turistas que vienen a la Isla de vacaciones y sufren una agresión. «Para este aspecto tenemos bastante apoyo de ciertos consulados como el británico y nosotras gestionamos todo porque el proceso judicial sigue aquí aunque ella se vuelva a casa», advierte.

Las primeras cifras demuestran que no hay un perfil único del agresor. Cerca del 60% es un allegado no familiar; un jefe, un profesor, un compañero de trabajo o un amigo. Dos de cada diez violadores son familiares, descartando a la pareja o expareja, y otro 20% son desconocidos.

Por tanto, –defiende Sánchez– ese mito de que los agresores son desconocidos es completamente erróneo. La mayoría son personas del propio entorno, aunque también hay un porcentaje considerable en el contexto del ocio nocturno.

Atención 24 horas

Para quienes lo precisan, lo más positivo de este recurso de crisis es que funciona de manera ininterrumpida, por lo que, si surge algo a las 2:00 de la madrugada de un domingo, lo atenderán igual que cualquier otro día laboral. La coordinadora resalta que hay señoras que llaman durante la noche porque tienen ansiedad y, de igual forma, son atendidas por una especialista. «Todas están formadas en apoyo psicológico en crisis y lo que intentamos siempre, sea telefónica o virtualmente, es acompañarlas, sin importar la hora que sea», aclara.

Las usuarias, según asegura, agradecen infinitamente que el equipo esté con ellas, sobre todo, en hospitales donde la mayoría de víctimas se encuentran solas. «Tanto las de aquí como las extranjeras se sienten acompañadas desde el primer minuto, no se ven aisladas en una sala en la que pueden estar más de siete horas», detalla. Otros que también agradecen la creación de estos espacios son los cuerpos de seguridad, pues para ellos también es un alivio su presencia.