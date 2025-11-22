La IA y la ciberseguridad redefinen el turismo en las Islas

La revolución tecnológica ya no asoma a la puerta del turismo canario: está dentro, remodelando procesos, decisiones y expectativas. El sector se enfrenta a un escenario donde la inteligencia artificial (IA) y la seguridad digital determinarán quién avanza y quién queda rezagado. Un reto mayúsculo para un destino que vive del viajero, pero también una oportunidad para reforzar su competitividad. Estas ideas atravesaron el Foro Prensa Ibérica-Santander: Inteligencia artificial y ciberseguridad. Estrategia y Futuro, un espacio en el que participó el CEO de Santander España, Ignacio Juliá, y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Jéssica de León. Un encuentro en el que los expertos coincidieron en que la adopción de estas tecnologías ya no es opcional, sino «obligatoria para no quedarse atrás».

La conversación arrancó desde un consenso claro: los datos se han convertido en el nuevo combustible del turismo. Su análisis permite anticipar tendencias, comprender mejor al viajero y ajustar servicios a expectativas cada vez más sofisticadas. Desde la identificación de patrones de consumo hasta la lectura automatizada de miles de reseñas, la IA abre una ventana inmediata a un conocimiento profundo del cliente. «La información es lo que nos permite ser mejores y ofrecer experiencias diferenciales», subrayó el presidente de Inetel, Juan Ramírez Said, al destacar cómo este uso inteligente de los datos se ha vuelto una palanca estratégica para un destino tan competitivo como Canarias.

«Una máquina puede ser eficiente y automatizar procesos, pero nunca podrá dar la calidez que te ofrece una persona al otro lado del teléfono» Nicolás Villalobos — Director general de Cordial Hotels&Resorts

Automatización de procesos

Esa capacidad de procesar información a gran escala convive con otro ámbito en el que la IA ya está transformando la actividad turística: la automatización de procesos. Sistemas dinámicos de fijación de precios, herramientas que detectan desperdicio alimentario en buffets o asistentes virtuales capaces de resolver dudas en varios idiomas a cualquier hora… El potencial es enorme para una industria que trabaja sin pausa. Pero entre los avances surgió un recordatorio esencial, el de que la tecnología no puede desplazar a la parte humana de la experiencia. «Una máquina puede ser eficiente, pero no puede dar la calidez de una persona», señaló el director general de Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos, poniendo el foco en la necesidad de encontrar un equilibrio real entre atención automatizada y trato personal. Los expertos insistieron en que muchos viajeros digitales están cómodos interactuando con un bot, pero otros siguen necesitando una voz humana cuando surge una duda compleja o un problema inesperado. El reto será ofrecer opciones sin imponer un único canal que pueda generar frustración.

La otra cara de esta transformación, profundamente digital, viene acompañada de riesgos. A medida que hoteles, agencias, proveedores, plataformas y administraciones se interconectan, la superficie de exposición a los ciberataques se multiplica. Y el impacto puede ser crítico. La caída de un proveedor puede bloquear reservas, accesos, pagos o servicios esenciales. De ahí la advertencia lanzada por los especialistas, que resumieron la vulnerabilidad con una imagen clara: el destino es tan fuerte como su eslabón más débil.

«Un ciberataque no es solo un problema informático que afecta a una empresa en concreto, afecta a toda la cadena de valor turística» Pedro Adueza — CEO Velorcios

Y en Canarias, ese eslabón puede tensionarse si no se corrigen ciertos desequilibrios. Las empresas del Archipiélago invierten menos en tecnología e innovación que la media nacional, situándose en una posición más frágil frente a un cibercrimen que se profesionaliza y crece sin freno. «Un ataque no afecta solo a la empresa, sino a toda la cadena de valor turística», recordó el CEO de Velorcios, Pedro Andueza, destacando la necesidad urgente de elevar la madurez digital de todo el tejido productivo de las Islas.

Esa evolución no puede recaer únicamente en los departamentos tecnológicos. La nueva directiva europea NIS2 deja claro que la ciberseguridad debe gestionarse desde los consejos de administración, con responsabilidades directas para CEOs y altos cargos. No se trata de un asunto técnico, sino de gobernanza. Implica profesionalizar decisiones, evaluar riesgos de manera continua y establecer protocolos de protección robustos. En este punto, Andueza recordó también la importancia de la implicación del personal. La formación de los trabajadores es la primera barrera -y a menudo la más efectiva- frente a un ataque. «Poner alarmas no sirve de nada si dejamos las ventanas abiertas», expresó el directivo, aludiendo a la necesidad de que cada empleado sepa identificar señales de alerta y manejar correctamente la información interna.

Canarias, en la élite

Con todos estos elementos -datos, automatización, ciberseguridad, talento y sensibilidad humana- el foro dibujó un escenario nítido: la IA es una oportunidad transversal que puede impulsar la productividad, reforzar la sostenibilidad y consolidar a Canarias en la élite de los destinos turísticos. Una herramienta útil tanto para grandes cadenas como para pymes y comercios locales, siempre y cuando se adopte con estrategia, inversión y formación.

«La información es lo que nos permite ser mejores y ofrecer experiencias diferenciales a nuestros clientes en un mundo tan competitivo» Juan Ramírez Said — Presidente de Inetel

Porque, como quedó patente en las reflexiones compartidas, el futuro del turismo en Canarias no se definirá solo en la calidad de sus playas, hoteles o infraestructuras, sino también en la capacidad de analizar y proteger sus datos, en la solidez de sus sistemas de seguridad y en el equilibrio entre tecnología y humanidad en cada interacción con el visitante.

La consejera de Turismo, Jéssica de León, también tuvo la oportunidad de hacer un análisis de la situación. Aprovechó su intervención para recordar que el éxito del sector obliga a afrontar nuevos desafíos con ambición y responsabilidad. Defendió que Canarias vive un momento de fortaleza turística -con más gasto por visitante, conectividad al alza y un destino cada vez más competitivo-, pero advirtió que la sociedad «pide matrícula de honor» y que para lograrla es imprescindible actualizar un marco normativo que lleva décadas sin renovarse en algunas cuestiones.

También subrayó la importancia de situar al residente en el centro de las decisiones, avanzar en la ordenación de nuevas modalidades alojativas, impulsar la formación y reforzar la conexión entre empresas y talento. También destacó el trabajo en infraestructuras, sostenibilidad, descarbonización y gestión del destino, así como el desarrollo de herramientas digitales como el marketplace de experiencias. De León insistió en que la industria turística es un motor económico y social para las Islas y que su obligación como responsable pública es «defender al sector y acompañarlo en todos los retos que tiene por delante».