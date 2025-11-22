Bruno Cardeñosa: "Donald Trump se ha convertido en el CEO del mundo, un tipo bastante peligroso"

En la portada del libro que acaba de publicar aparecen Donald Trump y Adolf Hitler. Toda una declaración de intenciones. Conductor del programa radiofónico nacional La rosa de los vientos (Onda Cero), el periodista Bruno Cardeñosa (Ourense, 1972) está convencido de que «la mentira necesita a un mentiroso, pero la posverdad se basta con un charlatán», avanza sobre el contenido que nos oferta en El IV Reich (Planeta).

Trump es una apuesta segura, ¿no?

Te puede gustar más o menos, pero indiscutiblemente Donald Trump es en estos instantes es el personaje más poderoso y polémico del planeta. Se ha convertido en el CEO del mundo, un tipo bastante peligroso.

Veo que usted se alinea en el bando de los que rechazan su rol presidencial.

Lo rechazo porque representa lo contrario a la igualdad, lo opuesto a la solidaridad, lo antagónico a la paz... De alguna manera, es algo muy similar a lo que en su día fue el III Reich. Donald Trump se ha convertido en un mártir que lucha contra lo establecido y, además, hace creer a sus seguidores que son parte de una misión sagrada.

¿Eso son palabras mayores?

Yo lo coloco al frente del IV Reich como jefe o dueño, que cada lector elija el calificativo que quiera, de este mundo de maldad. Es un ser malo, ruin e igual de totalitario que Hitler.

¿Este presidente es más poderoso que el que estuvo al frente de los Estados Unidos?

Mucho más [silencio]. Los dos tienen el mismo cargo, pero la maldad y el odio con la que ahora ejerce la presidencia es mucho mayor que antes. Este ha detenido a medio millón de inmigrantes. El país más poderoso del planeta se estaba convirtiendo también en el más temido, no sólo por la persecución a la que está sometiendo a los más débiles.

Lo grave no es que este señor devuelva a cientos de presos a las cárceles salvadoreñas, lo que me parece más llamativo es que en el mundo haya gente que defienda la idea de que «ese es el camino» Bruño Cardeñosa — Periodista y escritor

¿Una especie de justiciero?

Si, el bravucón del patio que no tiene reparos en humillar a latinos, negros, mujeres, periodistas... Si caemos en la trampa de la desinformación, la mentira y el bulo, seremos obreros de la fábrica de tontos en la que se ha convertido el mundo.

¿Estamos hablando de que el país que presume ser «el de la libertad» se está resquebrajando?

Si tenemos en cuenta que 16 personas son detenidas y deportadas a su país de origen en cada minuto las cifras son realmente espeluznantes. Esto es irresistible.

Todo eso está muy bien, pero la comunidad internacional está mirando hacia el otro lado. ¿Le tiene miedo?

Lo grave no es que este señor devuelva a cientos de presos a las cárceles salvadoreñas, lo que me parece más llamativo es que en el mundo haya gente que defienda la idea de que «ese es el camino». Sí, algo de miedo hay.

Lo que no deja de ser curioso es que haya «coqueteado» con el Nobel de la Paz.

El coquetea absolutamente con todo. Lo mismo le da postularse al Nobel de la Paz, que ya es un galardón que ha dejado de estar bajo sospecha para convertirse en algo realmente dañino para la sociedad, que vestirse de papa cuando la Iglesia pasa por un momento delicado. Trump dijo en el Parlamento de Israel que «quería la paz a través de la guerra». Ese es un concepto un poco extraño porque decide apuntarse a una «guerra para conseguir la paz». Estamos hablando de un personaje que ha llegado a justificar la muerte de niños en Gaza. Algo extraño está pasando en el mundo para que casi todos bailen al ritmo del presidente de Estados Unidos, no porque sea un país con mucho peso histórico, sino por el hecho de hacerle caso a un señor que no anda nada bien de la cabeza.

Salvando las distancias y, por supuesto, el contexto histórico de uno y otro, ¿de veras cree que hay puntos que unen a Adolf Hitler y a Donald Trump?

Si hablamos de machismo, de los excesos de testosterona, de racismo, de xenofobia, de supremacismo... no le quepa ninguna duda de que está en los dos personajes. A día de hoy no me atrevería a pronosticar adónde nos puede llevar Trump. Desde luego, no va a ser un lugar maravilloso para la mayoría de los habitantes de este planeta. Será más incómodo.

"Nos enfrentamos a un presidente peligroso que comulga con muchos de los ideales que arrastraron al mundo a la Segunda Guerra Mundial" Bruno Cardeñosa — Escritor y periodista

No me deja más tranquilo.

Es que no podemos pensar que no pasa nada porque nos enfrentamos a un presidente peligroso que comulga con muchos de los ideales que arrastraron al mundo a la Segunda Guerra Mundial.

Colocar a Donald Trump como el gran CEO mundial al frente de una camarilla de amigos que controlan las tecnologías es un riesgo mayor.

Y tanto que lo es. Alguno parece que ya se ha dado cuenta de que ese no es el lugar en el que debe estar, igual es demasiado tarde para bajarse de un tren en el que viajan los más poderosos. Los abusones quieren seguir escalando a costa del dolor y las miserias de la mayoría de los humanos.