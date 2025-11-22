Disa, Satocan, Sampol y Endesa, elegidas para renovar el sistema eléctrico canario

Ya hay fallo en el concurso para la renovación del parque obsoleto de generación térmica de electricidad en Canarias. Duda resuelta sobre la presencia de Endesa. El hasta ahora operador único en este segmento de la producción eléctrica se mantendrá, pero su monopolio llega a su fin. Las canarias Disa y Canary Carreteras (Satocan), y la balear Sampol conformarán, a priori, el póquer de empresas a las que se encomendará enviar al pasado los apagones. Así se recoge en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Entre todas esas compañías, suman un total de 62 grupos de generación.

La resolución llega después de años de espera y tras el deterioro del parque existente, lo que ha forzado la puesta en marcha de un concurso exprés para contener el riesgo de nuevos apagones. Un procedimiento de urgencia, ya fallado, que permitirá la entrada en servicio de sus primeros grupos durante el primer semestre del próximo año.

Tal y como avanzó, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfica (Miteco) ha dado por finalizada la primera fase del concurso ordinario antes de finalizar este año. Así se lo comunicará a las empresas que decidieron concurrir a la convocatoria y al Gobierno de Canarias. Se abre ahora un periodo de recogida y valoración de alegaciones para conformar la resolución final.

La referencia del concurso exprés, que movilizará 350 millones de euros para desplegar unos 242,7 megavatios (MW) en tres islas, sirve para dimensionar lo que está por venir. Aunque el importe del procedimiento ordinario aún se desconoce, la envergadura de la potencia a renovar apunta a que su coste final será con toda probabilidad multimillonario.

Trece años

Pasan ya trece años desde que el parque de generación debería haber sido sustituido. Las máquinas tienen su vida útil prolongada y, varias de ellas, están entre algodones. No obstante, no siempre se han logrado evitar apagones por problemas en la generación térmica. Además, son menos eficientes que las que en la actualidad están en el mercado, por lo que contaminan más y, además, dificultan que el operador del sistema (Red Eléctrica) pueda dar entrada en el mix a más potencia renovable.

Sobre la participación en este proceso de Endesa sobrevolaba la duda introducida por la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (17/2013) impulsada por José Manuel Soria en su etapa como ministro de Industria, Energía y Turismo (2011-2016). Esta norma impide el acceso a la retribución adicional –paga un plus por las especiales dificultades de generar electricidad en los territorios insulares y extrapeninsulares– a las empresas que acaparen una cuota de mercado superior al 40%.

Al concurso se presentaron un total de 181 solicitudes (sumados también las de Baleares, Ceuta y Melilla). Los grupos nuevos que se instalen tendrán derecho al régimen retributivo adicional por un periodo de 20 años. En el caso de los que ya existen pero necesitan de una inversión que les traiga al presente, se reduce, dependiendo de que esta sea mayor o menor, a entre cinco y diez años. Por último, aquellos que estén hoy en día en perfecto uso gozarán de cinco años más de este régimen.

El coste económico en función del estado de las máquinas –de plenamente operativas a por instalar de cero- ha estado presente a la hora de la valoración, según se señala en la resolución. A partir de ahí se valoraron otras observaciones técnicas como el tamaño de las instalaciones, las limitaciones horarias para estar operativas o las restricciones urbanísticas a las que se enfrentaban los proyectos. Pese a todo, no se espera que los grupos resultantes de este concurso ordinario entren en funcionamiento antes de 2030 como pronto, dada la envergadura del proceso.

"Necesidades planteadas"

Tras tener acceso al fallo, fuentes del Miteco se limitaron a señalar que en todos los subsistemas eléctricos «se ha seleccionado potencia necesaria para cubrir las necesidades planteadas y garantizar el suministro». Esas mismas fuentes, se mostraron satisfechas ante el «notable incremento en la participación de distintos agentes en el ámbito de la generación», siempre en el caso de que la resolución definitiva no difiera en exceso de la provisional. Además, avanzaron que de manera general es, como se pretendía, «la renovación del parque térmico existente» la principal consecuencia del fallo.

El jueves, Endesa hizo pública la negativa del Gobierno de Canarias a la sustitución de trece grupos de generación altamente inestables en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. El director general de Energía, Alberto Hernández, se refirió a este concurso como el momento para abordar los cambios. Con las dudas que despertaba la participación de Endesa en el proceso de renovación, la Consejería de Transición Ecológica y Energía optó por no regatear el proceso ya en marcha.