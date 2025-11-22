La DGT avisa a todos los conductores canarios: esta es la nueva multa que les afectará a partir de 2026

A partir del 2 de enero de 2026, todos los propietarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), deberá tener un contar con un seguro de responsabilidad civil y registrar el vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT), para poder circular legalmente en España.

Esto se lleva a cabo tras la entrada en vigor de la reforma de la ley del seguro el 26 de julio de 2025

¿Qué se considera un VMP?

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), según el Reglamento General de Vehículos, son aquellos de una o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos y con una velocidad máxima que oscila entre 6 y 25 km/h. Estos dispositivos, entre lo que destacan los patinetes eléctricos, funcionan con baterías de hasta 100 VCC.

La Dirección General de Tráfico recuerda que, pese a su apariencia ligera, los VMP se consideran vehículos. Por ello, no pueden circular por aceras, túneles urbanos, vías interurbanas, travesías, autopistas ni autovías. Su circulación queda restringida al entorno urbano y siempre cumpliendo las normas de tráfico igual que le resto de conductores.

"A la hora de adquirir un VMP, ten en cuenta que los VMP comercializados a partir de 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso. Los VMP comercializados hasta el 21 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, solamente lo podrán hacer los VMP que cuenten con la certificación", señala la DGT.

Agencia Atlas

Hasta 1.000 euros de multa

Será obligatorio obtener un certificado de circulación, la inscripción en el registro público de la DGT y colocar en el vehículo una etiqueta que identifique el número de registro asignado.

Los usuarios no deberán cumplir con esta nueva normas hasta el 2 de enero de 2026, pero una vez llegada esa fecha, quienes no cumplan con la ley se enfrentarán a multas de entre 200 y 1.000 euros.

Incremento en la indemnización a las víctimas

La nueva ley también refuerza la protección de las víctimas de accidentes de tráfico, gracias a la modificación del baremo de indemnizaciones. Este cambio, cuenta con el consenso de todas las partes involucradas y la Administración en la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, con el que s ebusca agilizar los procesos y reducir la dependencia de la vía judicial. Para lograrlo, se facilitará el acceso gratuito a los atestados policiales, se reducirán los plazos para la valoración médica y la emisión de informes periciales, y se potenciarán los métodos alternativos de resolución de conflictos.

En cuanto a las cuantías, se actualizarán respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, uno de los avances más destacados es el reconocimiento económico a las personas que realizan labores del hogar en la unidad familiar.