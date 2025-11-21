Rescatan a 18 migrantes en una embarcación a la deriva próxima a Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este viernes una embarcación con 18 migrantes que se encontraba a la deriva a unos 14 kilómetros (8 millas náuticas) de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el ente institucional.

En concreto, la guardamar Urania rescató, sobre las 02.30 horas, a 18 personas --14 hombres y cuatro mujeres--, que desembarcaron a las 03:25 horas de este viernes en el muelle de Arguineguín, en Mogán.

Una vez en el muelle, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que comprobaron que todas las personas se encontraban en buen estado general de salud.