Prealerta por calima y fenómenos costeros en Canaria: estas son las islas afectadas

La Dirección General de Emergencias de Canarias activará a las 06:00 horas de este sábado la prealerta por fenómenos costeros adversos en todo el archipiélago, a la que, desde las 21:00 horas de la misma jornada, se sumará otra por la entrada de calima en aumento, ha informado este viernes el 112.

Desde la madrugada del sábado se prevé mala mar en la costa norte y oeste de La Palma, El HierroFuerteventura y Lanzarote y en el litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Concretamente, la estimación es que haya oleaje de mar combinada de dos a tres metros. Viento del nordeste fuerza 4 a 5 (20 a 38 kilómetros por hora) con áreas de fuerza 6 (39 a 49 kilómetros por hora). Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 metros.

Calima

Además, desde las 21:00 horas de este sábado estará vigente en toda la región otra prealerta por la probable entrada de calima en concentraciones variables y en aumento.

Se espera que el domingo se registren posibles concentraciones de 50–200 microgramos/m3 en las islas occidentales y superiores a los 200 microgramos/m3 en las islas orientales, lo que reducirá la visibilidad y podría generar o agravar problemas de salud de personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias

Consejos de autoprotección por calima

El Gobierno de Canarias recomienda a la población los siguientes consejos frente a la calima: