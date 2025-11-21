Lidl presenta en Canarias un menú ahorro de 14 euros y más de 700 productos de Navidad

Canarias es la comunidad autónoma española con la cesta de la compra más cara, con un sobrecoste anual por familia que puede alcanzar hasta los 700 euros para la adquisición de alimentos saludables, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (UCO).

Para hacer frente a esta situación y acompañando a sus clientes en un momento clave para el consumo, Lidl inicia su campaña de Navidad con una propuesta basada en la calidad, el producto fresco y el ahorro bajo el lema ‘lo maravilloso vale la pena cada día’. Como novedad, este año Lidl plantea un menú de 14 euros por persona, inspirado en los clásicos de Navidad y elaborado íntegramente con productos propios.

La compañía presenta un surtido navideño con más de 700 productos y una oferta exclusiva para las 39 tiendas de las islas que incluye el carpaccio de pulpo canario con mojo rojo, diferentes variedades de panettones y pandoros que irán variando de forma periódica; empezando esta primera semana con los roscones de nata, pistacho y biscuit; y otros artículos como el Licor de Dubai.

La propuesta de Lidl da un peso especial a los productos frescos, como la carne de origen español con redondos de cerdo, pollo y pavo rellenos o pato, como protagonistas para estas fechas. También incluye distintos tipos de embutidos y patés, entre los que destacan jamón y mousse de pato, ibéricos y foie gras, así como productos del mar y salazones, como salmón en hojaldre o ahumado, bogavante, langostinos, pulpo, mejillones, anchoas y huevas.

Además, el catálogo de artículos contendrá distintos tipos de queso; dulces y postres navideños como cremas, polvorones, mazapanes, barquillos y turrones; vinos y espumosos reconocidos por la Guía Peñín y las marcas propias Deluxe y Favorina.

Un menú de Navidad por 14 euros por persona

En su menú ahorro de Navidad, con un presupuesto de 14 euros por persona, Lidl propone como entrante una crema de verduras asadas de calabaza. Una receta que permite potenciar el máximo sabor de las verduras gracias al asado y puede ser complementada con garbanzos salteados para aportar una fuente adicional de proteínas de origen vegetal. El primer plato consiste en lomos de merluza gratinados con bechamel de puerro, procedentes de pesca sostenible certificada por Marine Stewardship Council (MSC). A continuación, sugiere una combinación tradicional con un toque moderno: magret de pato con una guarnición de verduras, salsa de naranja y un puré de zanahoria caramelizada. Para finalizar, presenta un coulant elaborado con turrón blanco Favorina de Lidl bañado en salsa de chocolate blanco y pistachos, espolvoreado con arándanos y trozos de barquillo crujiente.

Con esta propuesta, la cadena ofrece a sus clientes mayor capacidad de ahorro durante estas fechas, y pone a su disposición en el canal de Youtube la receta para elaborar paso a paso este menú.

700 productos de bazar de Lidl

El surtido de Navidad de Lidl se complementa con los productos bazar, con una selección de más de 700 juguetes, artículos de decoración, jerséis navideños y otros productos para regalar, ofreciendo en sus tiendas todo lo que sus clientes necesitan para celebrar las fiestas.

El compromiso de Lidl con España

Desde su responsabilidad como gran empresa, Lidl trabaja más que nunca para reforzar su compromiso con España y contribuir de forma decisiva al desarrollo económico y social del país. En este sentido, la compañía sigue generando valor compartido en todo el territorio a través de la apertura de nuevas tiendas y plataformas logísticas, la creación de empleo estable y de calidad, y la compra de producto nacional –impulsando e internacionalizando los negocios de sus proveedores–. Todo ello estando cerca de colectivos vulnerables con proyectos que permiten mejorar sus vidas y sin renunciar a la sostenibilidad como factor clave en toda su actividad, para ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio a sus clientes.

Acerca de Lidl

Lidl es una cadena de distribución alimentaria con presencia desde hace más de 30 años en España, donde gracias a la creciente confianza de sus clientes ya es el tercer operador del sector por cuota de mercado. Hoy en día, la empresa cuenta con una red de más de 700 tiendas y 13 plataformas logísticas y con una plantilla de unas 19.700 personas. Lidl también colabora estrechamente con más de 860 proveedores nacionales a los que ya compra producto por valor de unos 7.900 M€ anuales, exportando más de la mitad.

Lidl Supermercados es la filial en España de la alemana Lidl Stiftung, compañía integrada a su vez en el Grupo Schwarz, el cuarto operador mundial en el ámbito de la distribución alimentaria. Actualmente, Lidl como grupo es la cadena de supermercados líder en Europa y está presente en más de 30 países, con una estructura de unos 12.600 establecimientos, más de 230 centros logísticos y con un equipo de unas 382.400 personas, guiado por los valores de desempeño, respeto, confianza, humildad y pertenencia.

La apuesta de Lidl por Canarias

Lidl, con presencia en Canarias desde hace más de una década, cuenta hoy en día con una red de 39 tiendas y dos plataformas logísticas en el archipiélago y con una plantilla de más de 1.400 personas. Lidl colabora estrechamente con un centenar de proveedores locales en las Islas a los que ya compra producto por valor de unos 100M€ anuales.