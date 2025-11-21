Cuatro terremotos en dos horas en Canarias: conoce toda la información
Han sido localizados en mitad del Atlántico
Continúan los terremotos sucedidos en territorio canario. Los últimos cuatro se han registrado este jueves, en apenas dos horas, según los datos ofrecidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en sus registros de seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población.
En concreto, estos tuvieron lugar entre las 20:34 horas y las 22:24 horas de este 20 de noviembre en el mar, por lo que han sido catalogados como Atlántico-Canarias.
Tres de ellos tuvieron una magnitud de 1.7 y el otro de 1.8.
Entre Tenerife y Gran Canaria
Los cuatro terremotos registrados en las últimas horas en Canarias se han localizado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, por lo que podrían estar asociados al volcán de Enmedio, un volcán submarino que se encuentra a 25,47 km del faro de Abona (costa de Tenerife) y a 36,2 km de la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria).
Estos han ocurrido a diferentes profundidades, aunque no lejanas de la superficie. Así, oscilan entre 2 y 9 kilómetros.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
