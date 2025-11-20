Tenerife recupera la Casa de Carta con una exposición sobre el patrimonio textil y fotográfico de La Laguna

Tenerife recupera uno de sus museos históricos, la Casa de Carta, una de las sedes del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT). El inmueble situado en el lagunero núcleo de Valle de Guerra, abre de nuevo sus puertas tras el final de los trabajos de la primera fase de renovación puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife. Una imagen actualizada y un recorrido que combina pasado y presente son los dos pilares de la intervención que permite ahora que el visitante pueda disfrutar del jardín botánico, la colección de cultivos tradicionales, el invernadero canario, el pesador de agua, el lagar y la sala de los molinos. Asimismo, el público no se limitará a disfrutar del renovado inmueble, sino también de la exposición Tramas de memoria y de la propuesta temporal del fotógrafo Vicente Pérez Millán y que retrata la vida de Valle de Guerra durante el siglo XX.

La Casa de Carta abrirá sus puertas en esta nueva etapa, de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 17:00 horas. La exposición Tramas de Memoria se configura como protagonista de esta nueva etapa, y entrelaza el patrimonio textil y fotográfico en una narrativa que reflexiona sobre las artesanías tradicionales desde una mirada contemporánea. El traje de la familia Monteverde actúa como punto de partida para explorar los procesos, materiales y significados culturales que definen la identidad insular. Además, el visitante podrá disfrutar de una muestra temporal dedicada a labores de aguja como la roseta, el calado, el bordado o el encaje de bolillos que rinde homenaje a las mujeres que transmitieron estos saberes de generación en generación, convirtiendo sus gestos en memoria viva.

El inmueble

Una de las intervenciones más destacadas en esta primera fase tiene que ver con el muro perimetral de nueva fábrica inspirado en los antiguos muros cortavientos agrícolas y que ofrece un diálogo visual con el entorno rural en el que se enmarca la hacienda, situada en la carretera general Tejina-Tacoronte. Por otro lado, en el interior, la renovación de los espacios expositivos se centra en el ala del inmueble construida en el siglo XVIII, coincidiendo con la época en que la finca pertenecía a la familia Lope de Guerra. Esta intervención respeta la arquitectura original, realza su valor histórico y la adapta a los nuevos discursos museográficos.

De este modo lo expresó el director científico del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, Carlos Pallés, quien recordó que este inmueble es mucho más que un museo puesto que es un "símbolo identitario" de Valle de Guerra, que "hace comunidad" y se ha convertido en un "punto de referencia" para la comarca. Se trata de una hacienda que ha tenido hasta 23 propietarios a lo largo de su historia y que tras 200 años pasó a manos del Cabildo de Tenerife. Sin embargo, su discurso museográfico no se había actualizado, una misión ahora necesaria para incorporar la historia de las mujeres, los niños y ancianos de la zona.

Red de museos

Esta intervención se circunscribe en una mucho más ambiciosa puesta en marcha por el Área de Museos del Cabildo de Tenerife y que ha decidido comenzar por la Casa de Carta porque "era el inmueble que más necesidades presentaba", dijo Pallés. Entre los secretos que se pueden descubrir en la Casa de Carta tras su reapertura destaca el traje de la familia Monteverde, que ocupa un lugar destacado en la exposición que invita a recorrer estancias como la sal de estar, donde se muestra la vida íntima de las familias que allí habitaron, o la cocina, que durante una época fue también una panadería pública. Además, esta intervención ha recuperado un corredor de la casa que permite tener una perfecta vista del litoral lagunero.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila afirmó que la reapertura de la Casa de Carta supone "un hito fundamental" para la cultura y el patrimonio de la Isla y recordó que esta intervención "simboliza el firme compromiso que hemos asumido para modernizar nuestros museos, reforzar su vínculo con la ciudadanía y situarlos en un espacio contemporáneo, accesible y vivo". Precisamente, en cuanto a este proyecto más amplio indicó que demuestra que "somos capaces de cuidar nuestra historia sin dejar de mirar hacia el futuro".

Modernidad

Dávila insistió en la necesidad de contar con una red insular de museos "más moderna, más abierta y más conectada con la sociedad" y por eso adelantó que el Cabildo de Tenerife trabajará para lograr que "la cultura sea un motor de desarrollo, cohesión e identidad".

El consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó la importancia de este espacio "que ha sido como una segunda casa para los vecinos de la zona", puesto que no solo ha servido de escenario para diferentes exposiciones sino que era un punto de encuentro para estas personas ya que aquí se han desarrollado diferentes actividades a lo largo de los años. "El corazón de la Casa de Carta se mantiene vivo tras esta intervención", expresó el consejero, quien no obstante indicó que "los trabajos realizados permiten ahora conjugar las tradiciones con una mirada contemporánea". "Espero que en breve tengamos todas las fases finalizadas para poder mostrar la riqueza socioeconómica que tenemos en la Isla", concluyó.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde de La Laguna, Fran Hernández, destacó que "este enclave cultural es esencial para preservar nuestra identidad, mantener vivas las tradiciones que nos definen y reforzar el vínculo con un pasado que no debemos olvidar". Subrayó que "proteger estos espacios es también proteger la memoria colectiva del municipio".