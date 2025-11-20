El sector audiovisual ‘made in Canarias’ conquista Madrid

La revolución canaria de la industria de la animación, los videojuegos, cine de ficción o cine publicitario desembarcó con todo su potencial en la céntrica plaza de Callao de la capital de España, donde 300 personas relacionadas con el sector audiovisual se dieron cita en un evento organizado por Proexca.

Dos grandes pantallas exteriores de los emblemáticos Cines Callao, orientadas tanto hacia la plaza como a la Gran Vía madrileña, mostraron durante una hora imágenes de muchos de los trabajos desarrollados en el Archipiélago para mostrar la capacidad de producción, los paisajes y las posibilidades que ofrecen las Islas para los profesionales de la industria.

Con la colaboración del Clúster Audiovisual de Canarias, las asociaciones regionales de videojuegos Acadevi y Aarcadev y el apoyo de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, ayer se dio una espaldarazo al talento canario y a las ventajas del Archipiélago para desarrollar proyectos audiovisuales y de videojuegos.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, afirmó en la inauguración que «es un verdadero honor participar de este ambiente de creación y talento, en el que fluyen las ideas, por lo que estoy seguro de que de aquí saldrán cosas importantes».

Los organizadores calculan que 30.000 personas pasaron por la zona y pudieron disfrutar de la proyección de imágenes de muchas de las principales obras audiovisuales realizadas en Canarias, tanto de producción cinematográfica, como de animación, videojuegos, VFX y postproducción.

Posteriormente, el encuentro celebrado en la terraza de los Cines Callao pivotó en torno a un coloquio en el que participaron varias personalidades de proyección nacional e internacional con vinculación con Canarias, como la actriz Toni Acosta, el director Juan Carlos Fresnadillo, el productor y guionista Kike Maillo y el cofundador de Morgana Studio, Jaime Cano. En este espacio conducido por el humorista Darío López, también tuvo voz el director general de la Asociación Nacional de Videojuegos (AEVI), José María Moreno.

Durante el diálogo compartieron sus experiencias, sus perspectivas sobre la industria en Canarias, a la vez que valoraron el talento y la riqueza de la industria canaria. Así, en el encuentro se abordaron temas como la consolidación del ecosistema que se ha desarrollado en los últimos años en Canarias, el creciente talento creativo, o los ventajosos incentivos fiscales, uno de los sistemas más competitivos de Europa.

Además de esta conversación sobre las ventajas y los atractivos de Canarias para desarrollar proyectos audiovisuales, el evento incluyó un networking sobre el sector audiovisual en el archipiélago, espacio ideal para visibilizar el potencial de las empresas de las islas y dar a las empresas la posibilidad de contactar directamente con futuros socios, partners o proveedores que puedan impulsar proyectos conjuntos en el archipiélago.

El evento no solo supuso una inmejorable ocasión para ampliar la red de contactos de los profesionales, tanto canarios como nacionales, sino también el entorno perfecto para descubrir nuevas oportunidades de negocio y colaboración.

Las cifras macroeconómicas de 2024 que presenta Canarias son históricas. El archipiélago registró ingresos superiores a 218 millones de euros por rodajes de películas y series, lo que representa un crecimiento del 50% en la inversión económica respecto al año anterior. 154 rodajes de películas y series, un 17,6% más que en 2023.

Mientras que la generación de empleo se incrementó en un 40%, superando los 14.000 empleos directos distribuidos a lo largo del Archipiélago. Canarias es además la tercera comunidad autónoma por volumen de empleo en el subsector animación, representando el 7,94% del empleo español, y en producción y estudios destacan las 26 producciones de 2024 y la veintena de estudios de animación activos tanto en Gran Canaria como en Tenerife.

Si bien la producción cinematográfica sigue siendo la fuerza dominante, la inversión institucional se dirige cada vez más hacia subsectores digitales de alto valor añadido. Esto incluye la inversión de 5,8 millones de euros en un Estudio Virtual de vanguardia en Gran Canaria, y el posicionamiento cualitativo del sector de Videojuegos, que ha escalado al cuarto puesto en el ranking de valoración a nivel nacional.

El evento sirvió también para reforzar la imagen de la nueva estrategia de comunicación del Gobierno de Canarias, ‘Canarias, nuestra mejor versión’, una marca paraguas bajo la cual todos los agentes relacionados con la internacionalización del Archipiélago caminan unidos para ofrecer la mejor versión de las Islas en los sectores estratégicos determinados por el Gobierno de Canarias.