Terremotos en Canarias: el archipiélago registra ocho seísmos en tres días

Ocho terremotos registrados en territorio canario en tres días en Canarias. Ese es el último balance que se refleja de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se publican los seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos.

Así, estos últimos ocho registros en las islas, ocurridos entre el día 17 y el 19 de noviembre contaron con una magnitud de entre 1.5 y 2.2.

En concreto, estos fueron localizados en:

La Victoria de Acentejo

La Frontera

Fasnia

Fuencaliente

Cuatro en Atlántico-Canarias (mar)

Terremotos de los últimos tres días / IGN

Datos de los seísmos

En concreto, el terremoto de mayor magnitud se produjo el 17 de noviembre en Fasnia, a las 18:06 horas. Ese mismo día se sucedieron otros tres durante la madrugada y la mañana.

Dos de ellos, en el Atlántico (00:15 y 09:06 horas) y otro en Fuencaliente, en la isla de La Palma (02:20 horas). En estos casos, fueron de magnitud 1.8, 1.7 y 1.5, respectivamente.

El día 18, en Canarias se registraron dos terremotos: en Frontera (El Hierro), a las 21:07 horas y de magnitud 1.9, y en el Atlántico, a las 12:20 horas y con la misma magnitud.

Este miércoles 19, por su parte, hubo otros dos, uno también en el Atlántico, a las 02:05 horas y otro en La Victoria de Acentejo (Tenerife), a las 06:29 horas. Ambos con magnitud 1.5.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: