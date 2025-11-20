Terremotos en Canarias: el archipiélago registra ocho seísmos en tres días
Los seísmos han tenido una magnitud de entre 1.5 y 2.2
Ocho terremotos registrados en territorio canario en tres días en Canarias. Ese es el último balance que se refleja de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se publican los seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos.
Así, estos últimos ocho registros en las islas, ocurridos entre el día 17 y el 19 de noviembre contaron con una magnitud de entre 1.5 y 2.2.
En concreto, estos fueron localizados en:
- La Victoria de Acentejo
- La Frontera
- Fasnia
- Fuencaliente
- Cuatro en Atlántico-Canarias (mar)
Datos de los seísmos
En concreto, el terremoto de mayor magnitud se produjo el 17 de noviembre en Fasnia, a las 18:06 horas. Ese mismo día se sucedieron otros tres durante la madrugada y la mañana.
Dos de ellos, en el Atlántico (00:15 y 09:06 horas) y otro en Fuencaliente, en la isla de La Palma (02:20 horas). En estos casos, fueron de magnitud 1.8, 1.7 y 1.5, respectivamente.
El día 18, en Canarias se registraron dos terremotos: en Frontera (El Hierro), a las 21:07 horas y de magnitud 1.9, y en el Atlántico, a las 12:20 horas y con la misma magnitud.
Este miércoles 19, por su parte, hubo otros dos, uno también en el Atlántico, a las 02:05 horas y otro en La Victoria de Acentejo (Tenerife), a las 06:29 horas. Ambos con magnitud 1.5.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- Radiografía de la pobreza en Canarias: ni cine, ni vacaciones, ni zapatos nuevos
- La mala cosecha del olivar canario dispara las alarmas en el sur peninsular
- La Justicia ratifica el despido de un profesor de la ULL tras ser condenado por abusos sexuales
- La Universidad de La Laguna incorpora microgrados a su oferta formativa para el próximo curso académico
- Los restos del huracán Leslie llevaron a Canarias dos especies de aves americanas
- La Segunda Guerra Mundial ‘toma’ el casco de Tacoronte
- Canarias logra el blindaje legal de la gratuidad de las guaguas