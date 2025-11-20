Cristina Valido, nominada de nuevo a mejor oradora en el Congreso

La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) prepara su gala anual y, un año más, entre los finalistas al Premio Emilio Castelar al Mejor Orador/a aparece el nombre de Cristina Valido, la única diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso. Su nominación vuelve a situarla en el grupo de parlamentarios cuya oratoria ha destacado a ojos de los periodistas que cubren día a día la vida parlamentaria.

Un relevo canario que no pasó desapercibido

Su llegada a Madrid vino acompañada de una responsabilidad evidente: sustituir en la tribuna a otra voz canaria muy reconocida, Ana Oramas, premiada por la propia APP en 2018 como mejor oradora. Coalición Canaria solo cuenta con un escaño en la Cámara Baja, y Valido ha asumido ese papel de portavoz solitaria de la agenda canaria con naturalidad y constancia.

Su experiencia anterior —como portavoz de CC en el Cabildo de Tenerife y como diputada en la oposición en el Parlamento autonómico— le dio el colmillo que se aprecia ahora en Madrid. Y desde sus primeras intervenciones en los debates de investidura -tanto el fallido de Alberto Núñez Feijóo, como el de Pedro Sánchez- quedó claro que su presencia no iba a pasar inadvertida. De hecho, sus incisivas intervenciones y la gestualidad de la diputada de CC convencieron el año pasado a los periodistas, que ya la incluyeron entre las finalistas en dos categorías: Mejor oradora y diputada revelación.

Un estilo sin papeles y de respuesta directa

Uno de los rasgos que más la caracteriza es que Valido no lee, o lee poco. Se prepara, sí, pero escucha, replica y adapta su discurso según lo que ocurre en el hemiciclo. Mientras muchos parlamentarios llevan intervenciones cerradas sin saber qué les contestarán, ella maneja el cuerpo a cuerpo, responde y encaja en directo. Ese estilo ha sido clave para que vuelva a estar en la lista de aspirantes al premio.

Su forma de comunicar también la hace reconocible: mira de frente, usa la gestualidad justa, sabe frenar el discurso cuando conviene y maneja con soltura la ironía canaria. Repite que “el Congreso impone mucho”, pero tiene claro que está allí para hablar de Canarias y de mejorar la vida de la gente, no para enredarse en la crispación o en el duelo permanente de corrupción entre PP y PSOE.

El modo canario

A lo largo de los distintos debates, Valido ha dejado un conjunto de expresiones que explican por qué su oratoria no pasa desapercibida. En un pleno especialmente bronco, en el que el griterío se imponía al debate, interpeló a la tribuna con un contundente «Me da vergüenza", y reprochó a todos los grupos que «después se quejan de que la gente pasa del Congreso: entre todos la mataron y ella sola se murió, como dice el refrán».

Y en el debate de investidura, le espetó a Pedro Sánchez: «Si no cumple (con la agenda canaria), en la bajadita les esperamos, como se dice en Canarias".

En un pleno de control al Gobierno, centrado en la situación política y la necesidad de asumir responsabilidades, dirigió a Pedro Sánchez una cadena de advertencias: «Sométase a una cuestión de confianza y si no, no tenga miedo a las urnas». En esa misma jornada estableció un paralelismo entre los casos Bárcenas y Ábalos al afirmar que «no hay diferencia entre el “sé fuerte” y el “te echo de menos”, porque en los dos casos hablamos de corrupción».

También sobre migración, uno de los asuntos que más ha defendido, reprochó al Ejecutivo y a las comunidades que «el interés por los problemas de Canarias brilla por su ausencia» y lamentó que «ni siquiera se están cumpliendo las leyes aprobadas por esta Cámara, y todo el mundo aquí pasa absolutamente del drama».

Defensor del Pueblo, sin voz

En el pleno dedicado al informe del Defensor del Pueblo, denunció que «la ciudadanía cada vez cree menos en el Defensor del Pueblo porque sus recomendaciones no llegan a ninguna parte» y recordó, a propósito de los agricultores palmeros, que «hay una recomendación clara para restituir esas ayudas pero no se ha hecho nada».

Su último aviso en materia cultural, dirigido al ministro Ernest Urtasun, llegó en forma de queja directa: «Hay situaciones de discriminación que afectan a los artistas canarios».

Migración, RIC en vivienda o transporte gratis

La diputada ha centrado su agenda en asuntos que afectan directamente a Canarias: el reparto de menores migrantes no acompañados, el transporte público gratuito para las Islas, el uso del Reserva para Inversiones de de Canarias (RIC) para impulsar la vivienda asequible, el estado de los agricultores palmeros tras la erupción o, más recientemente, la discriminación que denunció en el ámbito cultural hacia los artistas canarios.

En el pleno sobre el Defensor del Pueblo, subrayó que las recomendaciones a favor de los damnificados por el volcán o sobre los centros de acogida —incluidos los de La Restinga— siguen sin aplicarse. Y en su intervención sobre cultura, pidió al ministro Urtasun que lleve al Consejo de Ministros las quejas del sector cultural canario.

Trabajo y constancia

Competir en esta categoría con perfiles experimentados —como Cayetana Álvarez de Toledo u Oskar Matute— es para Valido un reconocimiento al trabajo diario. Los premios de la APP no responden a afinidades políticas, sino a lo que los periodistas ven en los plenos: quién escucha, quién improvisa, quién baja la crispación y quién sube el nivel del debate.

Para ella, volver a estar entre los finalistas no es un gesto simbólico, sino la constatación de que su esfuerzo y su defensa constante de Canarias se ven, se oyen y se valoran.