Canarias Sin Deuda cancela 74.000 euros de deuda a una madre divorciada en Arona

La Ley de Segunda Oportunidad permite a una madre con dos menores a su cargo liberarse de más de 74.000 euros de deuda y recuperar su estabilidad económica para empezar desde cero, sin cargas. Yasmin Descamps, residente en Arona, ha logrado recuperar la estabilidad para ella y sus dos hijos con el asesoramiento y servicio de los expertos de Canarias Sin Deuda.

Yasmin, que trabajaba como camarera de piso, al divorciarse tuvo que hacerse cargo con su salario en solitario de sus dos hijos de 23 y 17 años. Su situación financiera comenzó a deteriorarse a raíz de una serie de préstamos solicitados en una etapa de estabilidad personal y laboral, destinados a ayudar a su madre, adquirir una motocicleta para desplazarse al trabajo y firmar un préstamo hipotecario junto a sus padres y hermana para la compra de una vivienda familiar.

Aunque inicialmente pudo asumir los pagos de los préstamos, su realidad económica cambió drásticamente tras su separación y posterior divorcio, lo que supuso una reducción significativa de los ingresos familiares. Estas dificultades se agravaron cuando entró en un ERTE, reduciendo aún más sus ingresos. Mientras tanto, las obligaciones económicas para sostener a sus hijos y atender los gastos básicos continuaron en aumento, generando una situación de insolvencia insostenible.

La combinación de intereses elevados y la imposibilidad de hacer frente a las amortizaciones llevaron a Yasmin a buscar ayuda en Canarias Sin Deuda, empresa que se especializa en la Ley de Segunda Oportunidad. Esta herramienta legal está diseñada para ofrecer una solución viable a particulares y autónomos en situaciones económicas críticas.

Los expertos de Canarias Sin Deuda analizaron el caso de Yasmin, comprobando que cumplía con los requisitos para acogerse a este mecanismo legal e iniciaron el procedimiento, que ha concluido la cancelación de su deuda, liberándola de las cargas financieras que la impedían avanzar.

La cancelación no solo le ha permitido a Yasmin comenzar de nuevo sin deudas, sino que también ha asegurado que conserve su motocicleta, que le resulta esencial para acudir a su trabajo. Hoy, Yasmin tiene la oportunidad de reconstruir su vida y ofrecer un futuro mejor a sus hijos.

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.