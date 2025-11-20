Ascav advierte: miles de familias están al borde del abismo con la ley de vivienda vacacional

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) critica a la consejera de Turismo del Gobierno regional, Jéssica de León, por reprocharle "que la única intención de la asociación era acudir a los medios de comunicación y malinformar a sus asociados". "Estas declaraciones, arremetiendo contra una asociación legalmente constituida y que representa a miles de familias y gestores canarios que se dedican al alquiler vacacional, son, insistimos, totalmente inadmisibles y exigimos su inmediata rectificación. Entendemos que la señora consejera se ha visto sola con su Ley Chorizo y su papel ha sido puesto en entredicho por numerosos agentes políticos y organizaciones, pero ello no le legitima a atacar a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional", añade el colectivo.

"Hace una semana que se aprobó, contra viento y marea, la Ley de Vivienda Vacacional, que de aplicarse tal y como está redactada, va a acabar con el sector, como ya han reproducido decenas de voces autorizadas en el Archipiélago. Y se aprobó sin atender a todas las oposiciones y estudios que pronosticaban unas nefastas consecuencias para miles de familias en Canarias. El escaso tiempo transcurrido ha dado la razón a Ascav: decenas de miles de familias canarias han sido puestas al borde del abismo con esta ley. La propia Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha ido más allá y ha pedido incluso cambios en la ley (que ni siquiera ha sido aún publicada en el Boletín Oficial de Canarias) solicitando también la paralización de los plazos previstos ante la imposibilidad de aplicar adecuadamente el régimen de actividades clasificadas a las viviendas vacacionales".

Afirmaciones "escandalosas"

La Asociación cree "escandalosas" las afirmaciones falsas de la consejera "quien, de manera irresponsable, ha instado a los propietarios de viviendas vacacionales a presentar la baja de su declaración responsable, para posteriormente presentar la comunicación previa de actividad clasificada, vuelvan a presentar nuevamente la declaración responsable de inicio de VV, por considerar que la actividad clasificada ha de ser previa a la declaración responsable". "No hay que olvidar que CC y PP han decidido pasar el rodillo contra las familias canarias que se dedican alquiler vacacional", critica.

"No sabemos en qué quedará la Ley Chorizo y la ley que la enmendará sin haber sido ni tan siquiera publicada, pero sí es público y notorio, quienes son los únicos que la aplaudieron por su beneficio tras su publicación. La población canaria debe saber qué está pasando para exigir responsabilidades, y como ya están manifestando reiteradamente en redes sociales, en 2027 nos vemos. Doña Jéssica de León será recordada como la consejera de los hoteleros de Canarias", advierte Ascav.