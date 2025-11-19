Urtasun se compromete a corregir las desigualdades en la movilidad del arte de Canarias

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se comprometió este miércoles en el Congreso de los Diputados a "corregir las desigualdades" de la movilidad del arte de Canarias. En respuesta a una pregunta de la diputada nacionalista Cristina Valido, el representante estatal aseguró que su mano está "tendida" para tratar de solucionar cualquier discriminación y que, para ello, está dispuesto a reforzar la "interlocución con el ecosistema cultural canario".

"Gracias por traer este tema porque compartimos la opinión de que la insularidad no debe convertirse, en ningún caso, en una barrera para ejercer los derechos culturales en cualquier punto de España", dijo el ministro.

El bloqueo del arte en Canarias

La diputada de Coalición Canaria (CC) ha llevado a Madrid los problemas que derivan del bloqueo aduanero que en Canarias padecen tanto los creadores como los galeristas y responsables de gestionar los museos y demás instituciones culturales. No solo es muy costoso sacar obras de arte del Archipiélago, sino que los trámites se convierten en un escollo administrativo que muchas veces es insuperable.

"¿Saben ustedes cuántos miles de euros necesita un artista para sacar sus piezas de Canarias? Muchos", denunció Valido durante su intervención. "Deben afrontar trámites aduaneros, seguros y costes de transporte solo para poder llegar a la Península y estar en el mismo punto de partida del resto de creadores. Eso es un imposible para la gente sin recursos y se llama discriminación", añadió.

El Instituto Cervantes 'pasa' de las Islas

A las barreras económicas que impiden a los creadores canarios ejercer su labor en igualdad de condiciones hay que unir otras de distinta consideración. Según Valido, el Instituto Cervantes, con 85 centros repartidos por cinco continentes, no solo no programa a artistas de las Islas sino que, una vez estos se desplazan por sus propios medios hasta una de esas sedes, tampoco encuentran una vía de interlocución con esta institución para poder plantear sus propuestas.

En ese sentido, Urtasun se comprometió a "dar más proyección a los artistas canarios en la red del Instituto Cervantes" y afirmó que tratará la cuestión con el director de la institución, Luis García Montero, una persona "muy sensible para todas estas cuestiones de la insularidad", ha afirmado. "Estoy seguro de que podemos dar mayor proyección a los artistas canarios, si eso fuera necesario, en la red del Instituto Cervantes".

Más de 141.000 euros para movilidad

El Ministro de Cultura se refirió, durante su primera intervención, a las medidas "de compensación de la insularidad" que su departamento ya ha introducido en algunos de sus programas. Un ejemplo son las del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) que, a través de las ayudas para teatro y circo, ha beneficiado este 2025 a seis proyectos canarios. Estos recibieron más de 141.000 euros en concepto de ayudas para el desplazamiento para sus artistas y materiales en 2025.

Estos "mecanismos correctores" han aumentado hasta el 25% y benefician también a otras regiones como Baleares y Ceuta y Melilla.

Otros apoyos

Otros apoyos mencionados por Urtasun para la cultura canaria y su especificidad son el Programa platea, así como, en el ámbito audiovisual, las correcciones específicas para Canarias en las ayudas a la producción cinematográfica. "Esto se suma al apoyo del Ministerio a festivales, residencias y proyectos artísticos públicos y privados de las islas", concluyó.