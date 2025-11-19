Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torres y el PSOE canario insisten en que el PP "inventa delitos" y "estira el chicle" de la ramificación del 'caso Koldo' en Canarias

Nira Fierro afirma que los conservadores "deberían pedir perdón" porque el informe de la UCO aclara que "no hay ningún acto delictivo"

Foto de archivo de Ángel Víctor Torres (c) junto a Nira Fierro y Sebastián Franquis dirigiéndose en junio a la comisión de investigación del Parlamento de Canarias.

Foto de archivo de Ángel Víctor Torres (c) junto a Nira Fierro y Sebastián Franquis dirigiéndose en junio a la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. / María Pisaca

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

La propuesta del PP para reprobar al ministro Ángel Víctor Torres y que vuelva a comparecer en el Parlamento de Canarias tras el informe de la UCO fue rápidamente contestada tanto por el propio expresidente como por la secretaria de Organización y presidenta del grupo socialista, Nira Fierro. Para ambos, el PP "solo quiere retorcer la realidad con más y más comparecencias para que al final se adapte a su relato".

Torres insistió, tras conocer que el PP lo quiere reprobar en el Congreso, en que los conservadores "lo que hacen es inventarse actuaciones delictivas con respecto a sus rivales políticos, a la vez que amparan, protegen y son permisivos y condescendientes con quienes, por ejemplo, fueron detenidos", en referencia al presidente y vicepresidente del PP de la Diputación de Almería, ambos detenidos por cobrar mordidas con la venta de mascarillas.

"Van y me preguntan a mí, cuando a quienes detienen es a sus compañeros por compra de mascarillas", ironizó Torres

Pedir perdón

"Esperábamos que pidieran perdón y lo que nos encontramos es con un nuevo intento de montar un relato paralelo a la verdad", aseguró por su parte Fierro.

Para la dirigente socialista canaria, el propio expresidente y ministro ya explicó en rueda de prensa, tras conocerse el informe de la UCO, "los detalles de todo, incluso del lenguaje utilizado, tanto en las formas como en el fondo".

"Quieren estirar un chicle que no da más de sí y solo beneficia a la ultraderecha al echar más fango, porque el PP de Canarias quiere ir más lejos que la propia justicia y que el propio informe de la UCO, que deja claro que no hay ningún acto delictivo por parte de Ángel Víctor Torres", concluyó Fierro.

