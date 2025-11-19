Torres acusa al PP de inventar delitos de sus rivales y de amparar los de sus dirigentes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado este miércoles al PP de inventarse "actuaciones delictivas" con sus "rivales políticos", mientras "amparan, protegen y son permisivos" con los dirigentes de su partido detenidos en Almería. Torres ha respondido así al diputado del PP, Pedro Muñoz en el pleno del Congreso después de que le preguntara si iba a asumir su responsabilidad política, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que incluye conversaciones suyas con Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos.

"Ustedes lo que hacen es inventarse actuaciones delictivas con respecto a sus rivales políticos, a la vez que amparan, protegen y son permisivos y condescendientes con quienes, por ejemplo, ayer fueron detenidos", ha contestado el canario.

El ministro se ha referido en concreto a la detención este martes del presidente de la Diputación de Almería, José Aureliano García, en el marco de una investigación judicial iniciada en 2021 por la presunta compra fraudulenta de mascarillas.

"Anclado"

Previamente, el diputado del PP le había reprochado que "siga anclado" en su ministerio, después de haber sido "incapaz" de explicar por qué su mano derecha negoció directamente con Koldo el contrato de las mascarillas, por qué apartaron a la funcionaria que se oponía a la compra o por qué "presionó" para quedarse con mascarillas defectuosas a precios muy por encima de los fijados por el Servicio Canario de Salud.

"Ustedes exigen lo que no dan", ha reprochado Torres, quien ha censurado que haya pasado "un día entero y todavía el señor Feijóo, y Moreno Bonilla, no han dado explicaciones de lo ocurrido en Almería".

Para el ministro "su credibilidad es cero", después de que ayer el diputado pusiera mensajes en la red social X hablando de la UCO sin citar "ni uno solo" sobre sus compañeros detenidos.

"Van y me preguntan a mí, cuando a quienes detienen es a sus compañeros por compra de mascarillas", ha ironizado Torres.