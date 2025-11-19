La mitad de las mujeres canarias con discapacidad sufre violencia de género

La violencia machista es una lacra que golpea con más fuerza a la sociedad canaria, pues el Archipiélago es la quinta comunidad con la tasa más alta de víctimas. Tras este dato, ya de por sí preocupante, se esconde una realidad aún más alarmante: la mitad de las isleñas con discapacidad ha sufrido violencia de género, en cualquiera de sus formas.

Este colectivo, especialmente vulnerable, no solo corre un mayor riesgo de sufrir agresiones físicas o psicológicas, sino que también tiene que luchar con la incredulidad de su entorno, que con frecuencia duda de la veracidad de sus testimonios. En concreto, el 40% de quienes se atreven a denunciar son cuestionadas. Así lo recoge el estudio Diagnóstico sobre mujeres con discapacidad y violencia de género, elaborado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y el Comité de Entidades Representantes (CERMI).

Al respecto, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señaló que la falta de credibilidad es el principal problema que enfrenta este colectivo. “No creerlas, no acompañarlas y no apoyarlas es infligirles un nuevo maltrato, es condenarlas al silencio”, añadió.

Siete de cada diez la viven fuera de la pareja

Siete de cada diez isleñas con alguna minusvalía (71%) ha sufrido violencia machista fuera de la pareja: el 47% eran hombres de su propia familia, el 29% eran desconocidos, el 21% conocidos y el 3% cuidadores de la víctima.

Entre aquellas que vivieron la violencia a manos de su pareja o expareja, las formas más habituales fueron las humillaciones, los desprecios o el aislamiento social. En siete de cada diez casos (72%), el hombre quería saber en todo momento dónde estaba y se enfadaba si hablaba con otros; el 77% ha sufrido menosprecios o humillaciones delante de otras personas; en un 75% de las veces, el agresor amenazó a la víctima con hacerle daño; y en el 57%, utilizaban su discapacidad para faltarle al respeto. Asimismo, el 74% de las encuestas declaró haberse sentido intimidada o asustada y el 59% confesó que fue obligada a mantener relaciones sexuales sin desearlo por miedo de lo que podía pasar si se negaba.

Bajo el lema Rompamos el círculo, el Gobierno regional ha querido centrar su campaña con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) en quienes sufren una discapacidad.

(Habrá ampliación)