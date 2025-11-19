Iberia Express lanza vuelos desde 14 euros entre Canarias y Madrid por el Black Friday

Con motivo del Black Friday 2025, Iberia Express ha lanzado una campaña de descuentos que permite conseguir vuelos desde 14 euros por trayecto para residentes canarios que viajen desde Gran Canaria o Tenerife hacia Madrid, en modalidad de ida y vuelta. La oferta está activa desde el 19 de noviembre y será válida para vuelos hasta el 28 de febrero de 2026, con disponibilidad limitada y condiciones especiales.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de Iberia Express para reforzar su presencia en las islas y premiar la fidelidad de sus clientes. Según ha destacado Isabel Rodríguez, directora comercial de la aerolínea, “el Black Friday se ha convertido en una gran oportunidad para acercarnos a nuestros clientes canarios y ofrecerles tarifas muy competitivas”.

Para poder acceder a los precios promocionales, los interesados deben registrarse gratuitamente en el Club Express, disponible a través de la página oficial de Iberia Express: www.iberiaexpress.com. Este programa de fidelización no solo da acceso a ofertas especiales, sino también a sorteos y a una experiencia de viaje mejorada.

Entre los beneficios adicionales del Club Express, se incluyen:

Acceso anticipado a promociones y descuentos exclusivos.

Plataforma de entretenimiento gratuita a bordo, con películas, series, música y más.

Gestión personalizada del perfil del viajero.

Descuentos garantizados en cada compra realizada con el perfil del club.

Actualmente, este club cuenta con casi 2,5 millones de usuarios activos y sigue creciendo con iniciativas como la del Black Friday, que este año también sortea vuelos gratuitos entre quienes se registren como nuevos miembros.

Un modelo híbrido con enfoque en eficiencia y puntualidad

Iberia Express, filial de Iberia, opera con un modelo híbrido que combina servicios de bajo coste con opciones de conexión a largo radio y clase Business en todos sus vuelos. Con una flota moderna compuesta por 25 aviones, se ha consolidado como la low cost líder en las rutas entre Madrid y Canarias, así como con Baleares.

Durante 2024, la aerolínea ha sido reconocida como la compañía low cost más puntual del mundo y la más puntual de Europa, según el informe de la consultora internacional Cirium, lo que refuerza su compromiso con la eficiencia operativa.

Además de cubrir rutas nacionales, Iberia Express también alimenta la red de largo recorrido de Iberia, facilitando conexiones internacionales desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.