El Consejo Social de la ULL denuncia la intervención policial durante la visita de Vito Quiles y exige información a la Delegación del Gobierno

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) denuncia la intervención policial que tuvo lugar durante la visita, el pasado viernes 14 de noviembre, del agitador Vito Quiles, quien protagonizó un encuentro con sus seguidores en el exterior de la Facultad de Derecho en el Campus de Guajara, mientras se desarrollaba a escasos metros una manifestación en contra de esa visita. El Consejo Social se ha reunido este miércoles día 19 y manifiesta su rechazo al "uso no autorizado de las instalaciones universitarias para exponer ideas contrarias a los valores universitarios".

Además, este órgano hizo suyas también las reclamaciones ya anunciadas por el Rectorado la pasada semana, y en las que exigen información a la Delegación del Gobierno sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. En opinión del Consejo Social, los grupos de manifestantes que protestaban contra la presencia del ultraderechista "se vieron arrinconados y sometidos a la presión policial, mientras que Quiles se movía con mayor libertad".

Claustro

El Claustro de la ULL se reunirá el próximo lunes día 24 y debatirá sobre este mismo asunto puesto que se trata de un tema que también preocupa al estudiantado. En este sentido, diferentes colectivos aprovecharon esta jornada del miércoles para denunciar la "sesgada y violenta" actuación policial llevada durante la concentración del día 14, así como "la permisividad del Rectorado de la ULL".

El alumnado considera que "se desplegó un dispositivo policial encaminado a criminalizar y boicotear la protesta antifascista" puesto que la concentración no pudo realizarse en el lugar planeado, en la entrada principal de la Facultad de Derecho, y afirma que los encerraron "por más de tres horas en una esquina del parking entre vallas y porras". Consideran, además, que "la desproporcionalidad fue escandalosa" y las cargas policiales dejaron doce personas heridas, teniendo que trasladar a una en ambulancia al hospital.

Arbitrariedad

Tras la marcha de Vito Quiles, los manifestantes sufrieron "identificaciones arbitrarias" y denucian además que cerca de una veintena de ellos fueron retenidos durante casi una hora sin que se les diera ninguna explicación al respecto.

Los estudiantes y manifestantes consideran responsables de esta situación al delegado del Gobierno Anselmo Pestana, al subdelegado del Gobierno Javier Plata, y al equipo rectoral de la ULL, encabezado por Francisco García.