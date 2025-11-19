Binter lanza una promoción con billetes desde 80 euros para volar entre Murcia y Canarias

Binter ha lanzado su nueva promoción Flight Friday, con la que los pasajeros podrán adquirir billetes a precios reducidos para viajar entre Murcia y Canarias desde el 12 de enero al 31 de marzo de 2026.

La compañía ha puesto a la venta hasta el 1 de diciembre trayectos desde 80 euros por trayecto, siempre que se adquiera ida y vuelta.

La aerolínea conectará el Aeropuerto de Murcia con Canarias cinco veces por semana, con vuelos a Gran Canaria los lunes, miércoles y viernes, y a Tenerife Norte los jueves y domingos.

La compañía opera estos trayectos con los nuevos Embraer E195-E2, aviones más silenciosos y con mayor espacio entre filas al no disponer de asiento central. A ello se ha sumado su oferta de servicio a bordo de alta gama, que incluye un aperitivo gourmet para todos los viajeros.