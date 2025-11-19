Binter lanza una promoción con billetes desde 80 euros para volar entre Murcia y Canarias
La aerolínea canaria ofrece viajes a precios reducidos en su promoción Flight Friday, permitiendo volar entre ambas regiones desde enero hasta finales de marzo de 2026
Binter ha lanzado su nueva promoción Flight Friday, con la que los pasajeros podrán adquirir billetes a precios reducidos para viajar entre Murcia y Canarias desde el 12 de enero al 31 de marzo de 2026.
La compañía ha puesto a la venta hasta el 1 de diciembre trayectos desde 80 euros por trayecto, siempre que se adquiera ida y vuelta.
La aerolínea conectará el Aeropuerto de Murcia con Canarias cinco veces por semana, con vuelos a Gran Canaria los lunes, miércoles y viernes, y a Tenerife Norte los jueves y domingos.
La compañía opera estos trayectos con los nuevos Embraer E195-E2, aviones más silenciosos y con mayor espacio entre filas al no disponer de asiento central. A ello se ha sumado su oferta de servicio a bordo de alta gama, que incluye un aperitivo gourmet para todos los viajeros.
