Armas Trasmediterránea impulsa la ruta ‘De capital a capital’ en Canarias

Desde que la Naviera Armas Trasmediterránea comenzara a operar entre las islas capitalinas, el enlace marítimo entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria ha experimentado un notable impulso. La incorporación de la ruta ‘De capital a capital’ en 2021 consolidó el legado de la compañía, fortaleciendo la conectividad insular en Canarias, mediante una alternativa de transporte más rápida y cómoda, que reduce los tiempos de viaje entre islas.

El trayecto ha supuesto un cambio significativo para quienes se desplazan entre las dos capitales. Profesionales que viajan por motivos laborales, estudiantes que se trasladan entre universidades y familias que visitan a sus seres queridos encuentran en esta ruta un recurso que les permite organizar su tiempo de forma óptima, facilitando incluso los desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día. Para muchos se ha convertido en una solución práctica y confiable que combina velocidad, regularidad y seguridad en un mismo servicio. Esta conexión permite a los clientes estar en el centro de ambas capitales ahorrando así tiempos de desplazamientos y facilidades para todo tipo de gestiones.

Una línea que ahora cuenta con mas ventajas, con precios desde 13,80 euros y la incorporación de nuevas facilidades. El programa de fidelización SeaClub cuenta con multitud de beneficios exclusivos para quienes viajan regularmente, incluyendo descuentos especiales, acceso prioritario y promociones exclusivas, haciendo que cada ruta sea más satisfactoria.

También cabe destacar la nueva tarifa, la Turista+. Con ella, los pasajeros pueden acceder a servicios mejorados a un precio competitivo, disfrutando de ventajas adicionales que elevan la experiencia de este viaje. Esta opción permite combinar comodidad y flexibilidad, adaptándose a distintos perfiles de pasajeros. A estas novedades cabe añadir la incorporación de una nueva carta de restauración con la incorporación de más productos y especialidades canarias.

En todas sus rutas la naviera también tiene una alternativa eficiente para el transporte de carga, facilitando el movimiento rápido de mercancías. Esto refuerza la conectividad económica del archipiélago y responde a las necesidades logísticas de empresas y particulares.

El director comercial corporativo del Grupo Armas Trasmediterránea, Óscar Martínez, valora positivamente “cómo la ruta ha transformado la movilidad entre las islas, logrando crear experiencias de viaje completas”. Además, subraya que “nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer un servicio que no solo conecte los puntos geográficos, sino también a las personas que hacen de Canarias un archipiélago dinámico y lleno de oportunidades”.

Fast ferries que transforman la experiencia del pasajero

La flota de Armas Trasmediterránea ha querido garantizar esta experiencia con catamaranes de nueva generación, como el Volcán de Tagoro y el Volcán de Taidía, dos de los ferries más rápidos ofreciendo amplias áreas de asientos y espacios adaptados a distintos perfiles de pasajeros. Además, cuenta con secciones de restauración que permiten disfrutar de menús variados durante el recorrido y zonas pensadas para el descanso y la comodidad, haciendo del viaje algo más que un simple desplazamiento, una experiencia en sí misma.

Innovación y sostenibilidad, pilares del transporte marítimo interinsular

Otro de los pilares del servicio es el compromiso con la sostenibilidad. Armas Trasmediterránea ha incorporado tecnologías limpias y avanzadas en sus embarcaciones o el uso de biocombustibles tras el acuerdo de suministro con Moeve, con el objetivo de reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. A ello se suman prácticas responsables en la gestión de agua, energía y residuos a bordo, medidas que contribuyen a minimizar el impacto ambiental y a promover un transporte marítimo respetuoso con el entorno natural del archipiélago canario.

La digitalización también ha mostrado un avance significativo. El lanzamiento de su plataforma online, que permite gestionar reservas, consultar horarios y realizar cambios con facilidad, ha permitido un acceso rápido a la información y ha contribuido a que la planificación del viaje sea más sencilla y segura.

De esta manera, la ruta ‘De capital a capital’ se consolida como un referente de conectividad moderna, sostenible y centrada en el pasajero. Esa combinación de celeridad, confort, fiabilidad y compromiso ambiental convierte el trayecto entre Tenerife y Gran Canaria en un ejemplo de cómo la innovación y la inversión en infraestructura pueden transformar la manera en que los habitantes y visitantes del archipiélago se desplazan entre sus principales ciudades.

‘De capital a capital’ no solo conecta geográficamente las islas, sino que también las consolida como un referente de movilidad rápida, cómoda y adaptada a las demandas comerciales y de pasajeros del archipiélago. Cada salida refleja la respuesta de Armas Trasmediterránea por ofrecer soluciones de transporte modernas, confiables y centradas en la experiencia del usuario.