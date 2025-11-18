La tesis de Juan Negrín ve la luz: una joya de la medicina moderna ya disponible en formato digital

Desde muy joven, la obsesión de Juan Negrín (Las Palmas de Gran Canaria 1892- París 1956) era conocer cómo funcionaba el cuerpo por dentro. El canario, al que algunos conocen por su faceta como investigador en medicina y otros tantos por su breve carrera - de apenas seis años- como político, estudió pormenorizadamente el sistema circulatorio, buscando aquellos impulsos –más allá del corazón–, que pudieran explicar el funcionamiento de ciertos órganos, en concreto, los que se encuentran en el estómago y la pelvis (como el hígado, estómago, páncreas, glándulas suprarrenales, el intestino delgado y colon) y que están directamente conectados al sistema esplácnico.

Su tesis, que presentó en 1920 en la Universidad Complutense de Madrid, es hoy uno de los tesoros mejor guardados de la excepcional trayectoria científica del fisiólogo canario. Un documento que la Universidad Complutense de Madrid, con la ayuda de la Fundación Juan Negrín, ha puesto por primera vez a disposición de todo aquel que lo quiera consultar.

Negrín en el laboratoroi / Fundación Juan Negrín

Digitalización del documento científico de Negrín

El trabajo científico que presentó Negrín ante la Universidad Central de Madrid –como se conocía la Complutense antes de 1970– ha sido ahora digitalizada y puesta a disposición del público por la misma institución. El documento, denominado El tono vascular y el mecanismo de la acción vasotonica del esplácnico, cuenta con más de 100 páginas, entre las que se puede encontrar las disertaciones del científico o incluso su firma y la del tribunal evaluador. Sin embargo, el documento – escrito a máquina– también tiene algunos desperfectos, e incluso roturas,en los lugares en los que el propio científico había dispuesto gráficas o imágenes.

En su disertación, el científico intentaba aclarar la existencia de un control neurológico directo y exacto de los niveles de glucemia y determinar la influencia de un mecanismo de regulación indirecta a través de los niveles de adrenalina en la sangre. Y es que tras el descubrimiento de la epinefrina, a principios del siglo XIX, muchos investigadores se centraron en estudiar cómo funcionaban este y otros compuestos en el cuerpo. De hecho, la tesis de Negrín va en consonancia con el tipo de estudios más comunes en la época, y los que asentaron la medicina moderna basada en la evidencia científica.

La segunda tesis doctoral de Negrín

La que acaba de ser publicada en la UCM se trata en realidad de la segunda tesis del científico y estadista canario, ya que previamente, en 1912, se había doctorado en Medicina en la Universidad de Leipzig (Alemania), una de las instituciones más prestigiosas de la época, con tan solo 20 años de edad. La academia alemana, y en concreto el Instituto de Fisiología Ludwig, le prometía una prometedora carrera como fisiólogo, pero su proyecto de futuro pronto se truncó. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial Negrín se vio obligado a huir de las bombas y se refugió en su tierra natal, en Gran Canaria.

Desde allí trató de retomar su carrera como científico solicitando una de las, por aquel entonces, nuevas becas de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE). Una fórmula para subvencionar el intercambio científico entre centros de otros países que había impulsado el biólogo Santiago Ramón y Cajal.

El impulso de Ramón y Cajal

Su idea, en realidad, era continuar su formación en Estados Unidos, pero Ramón y Cajal, conociendo su obra previa y su brillantez, le propone, en su lugar, dirigir el recién creado Laboratorio de Fisiología General ubicado en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Su estancia en España le obligaba a convalidar su título y volverse a doctorar. Lo hizo en un tiempo récord. Tan solo cuatro años después, en 1919 convalidó su título de medicina obtenido en Alemania tras aprobar un examen con sobresaliente. Menos de un año después, el 26 de junio leía su tesis y se convertía en doctor en España.

Dos días después, el 26 de septiembre, gana el premio extraordinario junto a Carlos Jiménez Díaz, y el 4 de marzo de 1922, la Cátedra de Fisiología de Madrid. Para doctorarse, sin embargo, deberá cursar las asignaturas de doctorado y presentar una tesis doctoral, que mereció un sobresaliente y que la Universidad Complutense ahora recupera en formato digital y pone a disposición de investigadores y otras personas interesadas a través de su página web.

El trabajo de Negrín se puede consultar en el apartado Tesis de personajes relevantes del portal Patrimonio Digital Complutense (PDC), con el que la Biblioteca de la institución académica garantiza la preservación de sus importantes fondos bibliográficos.

La faceta política de Juan Negrín

A Negrín, sin embargo, también se le conoce por su compromiso político. Ingresó en el Partido Socialista Obrero Español en el año 1929 de la mano de Indalecio Prieto durante la dictadura de Primo de Rivera, y en 1931 obtuvo el acta de diputado por Las Palmas, que mantuvo hasta su excedencia en 1934. Negrín no sentía gran interés por las teorías marxistas. Nunca mantuvo relaciones con los sindicatos y pertenecía al ala «prietista» del partido. Profesaba un socialismo moderado y estaba convencido de la necesidad de implantar una educación laica en España para hacer progresar al país.

En 1937, en plena Guerra Civil, a Negrín se le encomienda liderar la España democrática hasta el final de la guerra, cuando es obligado a emigrar en calidad de refugiado político. Su patrimonio fue confiscado por las autoridades franquistas, fue condenado a la exorbitante multa de 100 millones de pesetas por el tribunal regional de la Ley de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le condenó a treinta años de prisión.

Al final de la contienda se instaló en Francia y posteriormente se trasladó a Londres, desde donde continuó presidiendo el Gobierno de la República en exilio hasta 1945. Poco después se trasladó a México y acabó sus días a los 64 años en París.