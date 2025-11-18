La temporada de lluvias arranca en Canarias con un mes de octubre muy seco

La temporada de lluvias no arranca bien en Canarias. El Archipiélago vivió este 2025 el undécimo octubre más seco de su serie histórica. El año hidrológico, un periodo de doce meses que coincide con el ciclo natural del agua, arrancó el mes pasado en todo el país y en las Islas lo hizo con muy pocas precipitaciones. Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su avance climatológico, en el que destaca que octubre fue un mes «muy seco». En concreto, en las Islas se contabilizó una media de 6,1 litros por metro cuadrado, el 19% del valor esperado para esta época.

Santa Cruz de Tenerife cerró su decimoquinto octubre más seco, mientras que para la provincia oriental fue el noveno con peores datos desde 1961. Durante el mes, los canarios apenas tuvieron que tirar de chubasquero y paraguas. Las pocas precipitaciones que cayeron fueron débiles y dispersas y se debieron, sobre todo, a la nubosidad de los alisios.

La estación de Güímar, que registró en un día 31,8 litros por metro cuadrado en 24 horas, fue la que más agua acumuló en un mismo día de toda Canarias. Los municipios de San Andrés y Sauces (La Palma) y Vallehermoso (La Gomera) fueron los que vivieron más días de lluvia durante el mes pasado; ambos se mojaron 14 de los 31 días que tuvo el mes.

Octubre y noviembre son los meses que más agua suelen dejar al campo isleño. El arranque del año hidrológico en 2025 ha sido muy diferente al del ejercicio anterior, en el que Canarias contabilizó una media de 22,5 litros por metro cuadrado, el 71% del valor esperado para esa época. Pese al buen comienzo registrado en 2024, lo cierto es que la temporada de lluvias que concluyó a finales de este septiembre estuvo entre las más secas y cálidas desde que hay registros. Se trata de una situación que, a excepción del curso 2021/2022, se lleva produciendo desde el 2019.

El 21º más cálido desde 1961

Aunque el pasado mes hubo días en los que parecía que el Archipiélago vivía un segundo verano, octubre no destacó por ser un mes con temperaturas altas. De hecho, ni siquiera se encuentra entre los veinte más cálidos de la serie histórica, sino que ocupa el puesto número 21. Septiembre, en cambio, se coló en el top diez; el calor apenas dio tregua y el termómetro se mantuvo casi un grado por encima de lo habitual.

Frente a los 22,7 grados de septiembre, la temperatura media durante los 31 días de octubre se situó en 20,6 grados, con una anomalía de apenas medio grado. La máxima registrada en la provincia occidental fue 22,9 grados, frente a los 25,1 que se alcanzaron en Las Palmas.

Por estaciones

Durante todo el mes, La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, no bajó de los 16 grados, un dato que le bastó para ser la estación con la temperatura mínima más baja de todas las que se sitúan entre el nivel del mar y los 200 metros. El termómetro en Ravelo, en el municipio tinerfeño de El Sauzal, descendió hasta los 8,9 grados, la mínima registrada por debajo de los 1.000 metros de altitud; mientras que en El Corral de los Juncos-Vega de San Mateo, a 1.702 metros, llegaron a registrar 6 grados. Ya por encima de los 2.000 metros, el Parador de las Cañadas despidió octubre con una mínima de 2,1 grados.

En el otro extremo, las temperaturas mínimas más altas se contabilizaron en la estación del aeropuerto de El Hierro (23,8 grados), en San Sebastián de La Gomera (23,6), en Tenerife Sur (23,1) y en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de la Feria (23). La máxima de octubre, por otro lado, se registró en el Casco de Tejeda, donde alcanzaron los 32 grados en pleno otoño.

Noches tropicales

Asimismo, el Archipiélago vivió una media de ocho noches tropicales en las que el termómetro no bajó de los 20 grados. El calentamiento global ha provocado que este fenómeno, que impide que el cuerpo se recupere del estrés térmico sufrido durante el día, sea cada vez más recurrente. El problema se agrava cuando se encadenan varias noches seguidas sin alivio térmico, una situación que conlleva un aumento en el riesgo sobre la salud, en especial en personas mayores, niños y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Si bien la cifra de este año es algo superior a la de 2024 (7,22), también es significativamente inferior a la de octubre de 2023, mes en el que las Islas registraron el mayor número de noches tropicales de los últimos 64 años.