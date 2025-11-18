Más de la mitad de las personas sin hogar en La Palma reside en el Valle de Aridane, según Cáritas

Más de la mitad de las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial extrema o sin hogar en La Palma malviven en el Valle de Aridane. Esta es la principal conclusión que se extrae del análisis del informe de Cáritas Diocesana de Tenerife que se ha presentado en las últimas horas en el Cabildo. Y es que en la Isla Bonita hay en la actualidad 322 personas cuyo problema habitacional es severo. Los Llanos de Aridane, con 120 casos, acapara el 37,5% del total de los expedientes de sinhogarismos palmeros, casi 13 puntos por delante del acumulado en Santa Cruz de La Palma (80 casos - 24,8%), pero es que en los otros dos municipios castigados por la erupción del Tajogaite los datos son llamativos: El Paso (36 casos - 11,2%) y Tazacorte (11 casos - 3,4%) aparecen entre los seis que más carga de este tipo soportan.

También son significativos los registros de Breña Alta (16 casos - 5%) y Garafía (12 casos - 3,7%). Tijarafe (9 casos - 2,8%) y Villa de Mazo (8 casos - 2,5%) lideran el pelotón de los núcleos poblacionales con una incidencia mucho más sostenible, como son los ejemplos de Breña Baja (4 casos - 1,2%), Puntagorda (3 casos - 0,9%), Barlovento (3 casos -0,9%), San Andrés y Sauces (2 casos - 0,6%), Fuencaliente (2 casos - 0,6%), Puntallana (1 caso - 0,3%). Sólo 15 de los 322 encuestados declinaron contestar el municipio en el que habitualmente desarrollan sus rutinas, lo que supone un 4,7% de los entrevistados.

Además de las entrevistas, se hizo un trabajo de campo para detectar a 322 personas que se encontraban en situación de exclusión residencial extrema en 2024.

Atención especial

Cáritas Diocesana prestó auxilio a 218 de las personas que participaron en esta proyección a través de su Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC) en distintos centros de día y en el Hogar Joel Álvarez, ya que estos casos están catalogados como de «exclusión crónica».

Aunque el panorama es crítico el Valle de Aridane, conviene aclarar que 218 de los 322 afectados declararon a los servicios de Cáritas que realizaron el estudio que su situación no estaba vinculada con la erupción volcánica registrada en 2021, frente a los 104 que sí pusieron como condicionante de su mala situación la crisis volcánica, es decir, que 3 de cada diez interrogados sí dijeron que existía una relación directa con los ríos de lava que atravesaron El Paso [el barrio de Todoque quedó sepultado], Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Zona de la erupción

Eso no significa que Cáritas no le dedique un bloque especial de este informe al 32,3% de las personas que ahora mismo no tienen un hogar en condiciones en La Palma o viven en la calle como consecuencia de las pérdidas que sufrieron durante los 85 días que se mantuvo activo el Tajogaite, dado que su situación económica no les permite afrontar el pago de un alquiler. En lo que hace referencia al sexo de los que no tienen un hogar digno, los hombres (66,2%) ganan por goleada a las mujeres (33,5%).

El 66% de las personas que malviven o están en la calle son hombres y llevan más de tres años sufriendo este problema

Respecto al periodo de tiempo que llevan sin hogar, el mayor porcentaje de todas las muestras recogidas lo encontramos en las 116 personas que dijeron que llevaban en esta situación entre 37 meses y cinco años, es decir, casi un 40% de los afectados. Justo por detrás, acaparando un 30,7%, aparecen los 99 ciudadanos que manifestaron que llevan en una situación de exclusión social extrema entre 13 y 26 meses. Sólo 29 de las 322 tomas indicaron que llevan más de una década sufrieron este precariedad habitacional. Los 68 vecinos que faltan por computar reconocieron a los asistentes sociales que se quedaron sin hogar en los últimos seis meses (37) o que este episodio de vulnerabilidad ha durado entre 7 y 12 meses (31 personas).

116 de los 322 palmeros que participaron en la encuesta aseguran que suman de 37 meses a cinco años sin una casa

De las 218 personas que recibieron las atenciones del personal del UMAC, el 35,3% reconoció que tiene un problema de adicciones relacionado con el alcohol (en el 25,2% de los casos), los alucinógenos como el cannabis (19,7%), fármacos antidepresivos (12,8%), estimulantes como la cocaína (11,9%) o algún tipo de ludopatía (1,8%).

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de realizar una radiografía de una de las personas sin hogar de La Palma que protagonizan el estudio de Cáritas Diocesanas está conectado con la idea de que el 83,3% de las referencias masculinas que se tomaron para el estudio contestó que vivían solos, frente 43% de las mujeres que declararon que no tenían un acompañante para afrontar esta compleja situación.