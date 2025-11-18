Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Domínguez anuncia que el PP promoverá la reprobación de Torres en el Congreso

Los populares exigen responsabilidades a Torres por “el mayor escándalo de corrupción en la historia de Canarias”

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez / GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, anunció este martes que su partido impulsará en el Congreso la reprobación del ministro Ángel Víctor Torres, tras una reunión en Madrid con diputados y senadores canarios del PP.

En el encuentro participaron los diputados Jimena Delgado, Juan Antonio Rojas, Guillermo Mariscal, Laura LimaCarlos Sánchez y Ainhoa Molina, además de los senadores Jaime Morales y Rosa Viera.

El eje central de la reunión estuvo marcado por la decisión de instar al Grupo Popular en la Cámara Baja a iniciar los trámites para promover la reprobación del ministro Ángel Víctor Torres, a quien responsabiliza políticamente por su papel en los casos vinculados a la trama de corrupción relacionada con Koldo, Ábalos y Aldama durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.

Domínguez explicó que la Justicia determinará el alcance penal o administrativo de las actuaciones del ministro, pero subrayó que su responsabilidad política “es absoluta e ineludible”, argumentando cinco motivos principales que justifican la iniciativa parlamentaria.

El presidente del PP canario denunció que Torres “ha mentido en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento de Canarias y en cada comparecencia pública, tergiversando el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”.

Noticias relacionadas y más

Recordó que el documento evidencia reuniones, gestiones e intermediaciones del entonces presidente con empresarios y miembros de la trama, así como contradicciones respecto a su relación con Koldo García y Víctor de Aldama; su participación en la adjudicación de contratos millonarios a Megalab; su supuesta distancia institucional respecto a Koldo; los contactos con empresas vinculadas a la trama y su intervención en las facturas de Soluciones de Gestión y sus comunicaciones con los funcionarios durante la compra de material sanitario.

