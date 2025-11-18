Clavijo avisa de que el Presupuesto de Europa expulsa ‘de facto’ a las RUP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tiene un mal presentimiento. Si el nuevo marco financiero se aprueba como está planteado, sin distinciones a las regiones ultraperiféricas (RUP), supondrá un retroceso sin precedentes. A su juicio, «expulsaría de facto a las RUP de la Unión Europea, vulnerando un estatus que está recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE», y que en numerosas ocasiones se ha puesto como modelo del trato que la Comisión Europea da a los territorios alejados, insulares y con una gran vulnerabilidad para mantener una posición que los iguale a los residentes de los Estados miembros: España, Francia y Portugal.

Clavijo señaló que «siempre hemos dicho que Europa nos entendía mejor que nuestros propios Estados y, lamentablemente, esa certeza, hoy, se tambalea. Si se centraliza la distribución de los fondos perderemos capacidad de acción y retrocederemos en los avances logrados. Las regiones más frágiles seremos, una vez más, las más afectadas», sentenció. El presidente lamentó que la Comisión Europea haya diseñado un presupuesto para el periodo 2028-2034 «que obvia los principios fundacionales de la UE, por los que se insta a fomentar el desarrollo equilibrado de todas sus regiones mediante la reducción de las desigualdades económicas y sociales, especialmente en las regiones ultraperiféricas».

«Esta decisión puede llevar a la Europa de la Unión, por la que hemos luchado hasta ahora, a un grupo de Estados que se reparten los fondos económicos y en el que cada país va a lo suyo y donde las prioridades quedan lejos de las personas», auguró Clavijo.

Si bien el presidente reconoció que Europa tiene que adaptarse a la nueva realidad global, no se puede obviar «el equilibrio y la cohesión que es consustancial al proyecto europeo». «Canarias no se lo puede permitir», enfatizó el presidente, argumentando la importancia que han tenido los fondos europeos, tanto los estructurales como los de cohesión social, y las ayudas específicas para el sector primario, como el Posei, que corre riesgo de desaparecer en la nebulosa de las ayudas estatales que otorga el marco de la UE.

El presidente hizo estas afirmaciones en Bruselas, en su intervención en un foro de alto nivel de las regiones ultraperiféricas, en el que estaban presentes el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario para la Cohesión y las Reformas, Raffaele Fitto, y los comisarios de Agricultura y Alimentación, Pesca y Océanos, y Transporte Sostenible y Turismo, así como representantes y eurodiputados de Portugal, Francia y España.

En este sentido, Clavijo quiso destacar la posición de Raffaele Fitto «por su determinación a la hora de apoyar a las RUP y defender los compromisos adquiridos, a pesar del cambio de prioridades de la Comisión».

Asimismo, recordó que Canarias necesita el apoyo contundente del Estado español. «He echado de menos esta mañana [ayer] la presencia de algún ministro», dijo, y reiteró su intención de contactar con el presidente Pedro Sánchez para que se implique en la defensa del estatus de la única región ultraperiférica que hay en España.

Fernando Clavijo agradeció a todos los territorios ultraperiféricos la posibilidad de «trabajar en un frente común», cuyo documento fue entregado al vicepresidente Fitto.

La estructura del nuevo marco financiero plurianual integra las políticas de cohesión, agrícola, pesquera, migración y seguridad interior bajo un fondo europeo para la cohesión económica, social y territorial, la agricultura y las zonas rurales, la pesca y el mar, cuya ejecución se basará en ‘Planes de Colaboración Nacional y Regional’ elaborados por los Estados y aprobados por la Comisión. Esto supone un cambio sustancial porque las RUP dependerán de las decisiones nacionales para incluir sus medidas específicas.