Canarias sella un pacto para transformar la divulgación científica y fija una cita anual

Canarias dio esta mañana un paso decisivo para reforzar su cultura científica con la firma del Pacto por la Divulgación de la Ciencia y la Innovación, un documento que aspira a convertirse en el eje de una estrategia estable y sostenida en el tiempo. El acto, celebrado en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, incluyó un anuncio clave: el encuentro tendrá carácter anual para evaluar avances y renovar el compromiso colectivo. «No puede haber una Canarias que avance sin conocimiento», afirmó la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, quien subrayó que no se trata de un documento más, sino de «un compromiso vivo» para construir una cultura científica «sólida, participativa y activa».

El pacto nace, según explicó Machín, de un trabajo conjunto con universidades, centros tecnológicos, empresas y comunidad educativa, con medidas concretas: más divulgación científica, más formación, más participación ciudadana y un cambio de modelo en la manera de contar la ciencia. «Lo que queremos es que la gente sea más consciente de la ciencia que se hace en Canarias, del conocimiento que se genera», señaló, con el objetivo de lograr «una Canarias con mayor participación y más oportunidades».

La consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín; durante la firma del pacto de divulgación científica. / E. D.

Vocación de continuidad

Desde un vídeo grabado, el presidente Fernando Clavijo respaldó la iniciativa y defendió que este encuentro «nace con una vocación de continuidad a lo largo de los próximos años». La fecha, dijo, debe servir para despertar vocaciones entre los más jóvenes y para que descubran que, además de soñar con ser deportistas famosos, «también ser científico contribuye a una sociedad mejor». Clavijo remarcó la importancia de que la investigación tenga transferencia al sistema productivo y que lo que se estudia «tenga su realidad en la práctica de los asuntos cotidianos».

La ciencia se firma

Uno de los momentos más emotivos fue la lectura pública de una síntesis del pacto a cargo de alumnado del CEIP El Sardo y de jóvenes universitarios. «La ciencia es un derecho que pertenece a todas las personas» y «la ciencia no es un lugar lejano, es un espacio compartido que se construye con la gente» fueron algunas de las frases que sonaron en el salón del museo antes de la firma simbólica del documento, que también rubricaron representantes de la ciudadanía.

La mañana incluyó además la intervención del tecnólogo y divulgador Pedro Mujica, embajador del pacto, que presentó una videoponencia creada con herramientas de inteligencia artificial y reflexionó sobre el papel de la tecnología en la sociedad actual. En este contexto se presentó a Divinia, una nueva inteligencia artificial ligada al pacto. «Desde hoy caminaré junto a todas las instituciones aquí reunidas. Soy Divinia, y este es solo el principio», se escuchó en la sala.