Canarias prepara una remodelación de calado en el organigrama de RTVC

La administradora general de Radio Televisión Canaria (RTVC), María Méndez, presentó ayer su dimisión. Un movimiento que reordena de nuevo el tablero del ente público y que llega tras meses de tensiones internas y salidas encadenadas en la estructura directiva.

Las vacantes –administración general, dirección de los Servicios Informativos y dirección de Producción– abren ahora una puerta para que el Gobierno canario prepare una gran remodelación del organigrama del ente público. La primera piedra la pusieron ayer. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, anunció que César Toledo, actual director de Medios y Contenidos, será el candidato a asumir las riendas de la radiotelevisión autonómica.

Tras el Consejo de Gobierno, Cabello confirmó que el Ejecutivo acordó aceptar la renuncia y que, de inmediato, se activó el procedimiento para plantear el relevo en el Parlamento. Será la Cámara quien evalúe la idoneidad de Toledo y vote su nombramiento «en los próximos días», señaló el portavoz.

La marcha de Méndez, que llevaba algo menos de dos años al frente del ente, se produce en un contexto ya tensionado. En los últimos meses han salido de RTVC Paco Luis Quintana, director de los Servicios Informativos, que denunció la pérdida de autonomía tras la reorganización del área de Contenidos, y Óscar Fernández, director de Producción.

Lo que suma tres dimisiones en un mes.

Proceso de transformación

Méndez, visiblemente emocionada durante su intervención ayer en comisión parlamentaria, recordó que su responsabilidad al frente de RTVC respondió a una «necesidad transitoria», prolongada «más de lo previsto». Su renuncia, explicó, se enmarca en el proceso de transformación que atraviesa el ente público. «Mi etapa ha concluido», insistió.

Cabello, preguntado por la concatenación de salidas, evitó relacionarlas entre sí. «Cada caso tiene su contexto. Algunos han asumido nuevos retos y, en el de María Méndez, ella misma ha explicado que entendía que su momento estaba en otro lugar», apuntó.

Aseguró, no obstante, que el sector vive «un buen momento», inmerso en la adaptación a plataformas, el lanzamiento de una OTT propia y el avance de la nueva Ley del Sector Audiovisual.

El Ejecutivo ha decidido situar a César Toledo como candidato para tomar el relevo. Para Cabello, se trata de una opción «natural», una figura «con dilatada experiencia» en comunicación y con conocimiento del ecosistema audiovisual canario.

Toledo cuenta con más de 38 años de trayectoria profesional. Ha pasado por Diario de Avisos, Radio Club Tenerife–Cadena SER y Televisión Española en Canarias, y formó parte del equipo fundacional de Televisión Canaria.

Ha dirigido áreas de comunicación institucional en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, el Parlamento y el Gobierno de Canarias.

La propuesta se eleva al Parlamento según lo previsto en el decreto ley 7/2023, que creó la Administración General del ente público RTVC. Cabello insistió en que será la Cámara quien determine la idoneidad del candidato, aunque el Gobierno considera que su perfil encaja «en el momento en el que se encuentra el ente».

El portavoz defendió que la nueva Ley del Sector Audiovisual busca desbloquear una situación «histórica» en los órganos de gestión del ente y garantizar un modelo de «servicio público» y gestión directa.

Sobre las críticas de algunos grupos y del comité de trabajadores, que alertan de artículos ambiguos que podrían abrir la puerta a externalizaciones, señaló que será el Parlamento quien introduzca mejoras y matices durante el debate.

«La vocación es clara: servicio público, gestión directa. Y corresponde a los diputados fijar el texto final», insistió.