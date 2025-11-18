Binter lanza el 'Flight Friday' para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales

Binter lanza su nueva promoción Flight Friday, con la que se pueden adquirir billetes a precios muy reducidos para volar entre Canarias y diecisiete destinos nacionales de la aerolínea desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

A través de esta iniciativa, hasta el 1 de diciembre se pueden adquirir billetes entre Canarias y Vigo, A Coruña, Asturias, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Valencia, Badajoz, Córdoba, Murcia, Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera y Mallorca desde 21 euros el trayecto. Este es el caso de los vuelos a Sevilla cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta.

La promoción también incluye los vuelos directos que la compañía aérea canaria opera con los destinos internacionales de Madeira y Agadir, a los que se podrá viajar desde 62 euros, que es el precio al que se pueden adquirir billetes para el trayecto entre Gran Canaria y Agadir, si se compra ida y vuelta.

Volar en modo canario

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la compañía aérea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, y de sus ATR 72 en algunos vuelos al África Occidental o Madeira, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.

Además, Binter facilita a los pasajeros de las rutas nacionales el enlace de estos vuelos sin coste con los interinsulares en Canarias en el caso de los trayectos en conexión, haciendo posible aprovechar esta oferta por el mismo precio desde cualquier isla del archipiélago canario.

La promoción estará activa hasta el lunes 1 de diciembre para volar en el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026. Las personas que deseen aprovecharla pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com , la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.