Los aromas de la Navidad conquistan a la ambrosia de referencia en Canarias: Llega en exclusiva la Tirma de Turrón a tiendas HiperDino

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino pondrá a la venta en exclusiva esta semana y hasta fin de existencias, en sus tiendas, HiperDino; SuperDino e HiperDino Express, la ambrosía Tirma sabor Turrón.

La marca canaria de chocolatinas en colaboración con HiperDino ha lanzado este producto que se comercializará únicamente en las tiendas HiperDino, y para lo que se ha lanzado 30.240 unidades. Con la ambrosía Tirma Turrón, ambos grupos empresariales canarios quieren hacer un guiño a las fiestas navideñas acercando al cliente un sabor típico de estas fechas como es el de Turrón.

Este producto, que saldrá al mercado en un formato de 14 unidades, bajo el claim “El Reencuentro más dulce del año” cuenta con ingredientes de excelente calidad y con dos claros protagonistas que acaparan todo su sabor, como es el chocolate blanco y la almendra.

“HiperDino ha querido abanderar el lanzamiento de este producto, no solo por el reconocimiento a una marca e industria canaria señera como es Tirma, sino también porque creemos que añade valor a la variedad de productos que nos encontramos en estas fechas en tienda. El canario y los turistas que en estas fechas visitan las islas, quieren seguir disfrutando de un producto que ya forma parte de nuestra lista de la compra de manera sistemática y rutinaria, y hacerlo ahora, en estos días, con sabor a Navidad, es brindarles la posibilidad de no renunciar a un producto típico nuestro pero adaptado a los aromas navideños”, ha indicado Alvaro Fernández Fournier, director del departamento de Comercial de HiperDino.

El por qué tanto Tirma como HiperDino han elegido este sabor, “la respuesta la ofrece el propio producto. Los amantes del chocolate y la tradición del turrón hacen la combinación perfecta, para seguir manteniendo un producto de calidad y con un sabor diferente, sútil y agradable para acompañarnos en estas fechas”, señala Fernández Fournier.

Sobre HiperDino

HiperDino cuenta en la actualidad con 289 tiendas en Canarias y Baleares y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.