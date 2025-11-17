La viola conquista Tenerife: once aspirantes compiten en el certamen internacional del Auditorio

La viola conquista esta semana el Auditorio de Tenerife. Algunas de las grandes -y jóvenes- promesas internacionales de este instrumento se dan cita en el Tenerife International Viola Competition 2025, que este lunes 17 de noviembre ha vivido su primera jornada con los recitales de los once aspirantes seleccionados, de los que tan solo uno es español. La final de este campeonato, que se celebra en el marco del Viola Fest, tendrá lugar este miércoles día 19 con las actuaciones de los cuatro finalistas. El objetivo de esta novedosa cita es servir de plataforma, en Canarias, para mostrar el virtuosismo, la tradición y la innovación que se puede llegar a dar cita en un escenario como Tenerife.

Tras una selección en la que han participado casi medio centenar de participantes de 15 países diferentes, este lunes, cerca de las diez de la mañana, arrancaron los conciertos en la Sala de Cámara del Auditorio, que se llenó de música hasta las ocho de la noche. Macarena Pesutic es parte del jurado y la organizadora de esta novedosa competición y explicó durante uno de los descansos de la jornada que lo que se valora en esta cita es tanto el nivel artístico como el nivel técnico de los participantes y que ambos "son fantásticos".

Repertorio completo

Cada aspirante tiene 45 minutos para demostrar su valía con la viola. Los participantes interpretan así obras de Brahms, Schumann, Schubert o Franck y todos ellos han tenido que elegir una pieza de propina de un compositor español o iberoamericano porque, como explica Pesutic, "uno de nuestros objetivos es difundir a nivel internacional el talento y los detalles de nuestra cultura". Asimismo, el compositor y violista Garth Knox, quien también forma parte del jurado junto con Timothy Ridout, Veit Hertenstein, Humberto Orán, Víctor Pablo Pérez y Nobuko Imai, ha compuesto Las Nieblas de San Borondón, una obra entrelaza el Arroró canario y las melodías del pito herreño con un lenguaje contemporáneo. "Es una forma de que estos músicos, que están girando por salas internacionales, conozcan las melodías de Canarias y las den a conocer de los lugares que provienen", reflexiona la también profesora de la cátedra de viola del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

El coreano Sehun Ahn durante su recital en el Auditorio de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

La juventud es un aspecto que destaca entre estos aspirantes, ya que la edad máxima para participar en esta competición son 30 años. Junto con un premio en metálico, Macarena Pesutic destaca el reconocimiento que pueden obtener si vencen en esta competición. A pesar de que ella ha formado parte de las primeras audiciones para selecciones a los once finalistas, reconoció tras las primeras actuaciones que "el nivel es altísimo y puede pasar cualquier cosa, sinceramente, no sabría decir quién va a ganar. Realmente, eso es lo bonito de este tipo de certámenes".

Completo programa

Más allá de la competición, estos días el Auditorio de Tenerife se convierte en el epicentro de la viola internacional ya que también se están desarrollando clases magistrales y encuentros porque, explica la también violista miembro del jurado, "queremos dar a conocer el trabajo que estamos realizando desde el Auditorio y el Conservatorio".

Cartel de los participantes. / El Día

Precisamente una visita de su mentora, Nobuko Imai, a Canarias sirvió para plantar la semilla de esta competición internacional. "En aquel momento, le enseñé el Conservatorio y el Auditorio y pudo acudir a algunas clases con nuestros alumnos. Todo le pareció espectacular y propuso hacer un festival hace siete años para poder reunirnos en un lugar como este, dar a conocer nuestro talento y también reunir a las nuevas generaciones internacionales", relata Pesutic.