La Universidad de La Laguna incorpora microgrados a su oferta formativa para el próximo curso académico

La Universidad de La Laguna (ULL) continúa renovando su oferta de titulaciones y añade ahora a su carpeta los microgrados. Se trata de un tipo de enseñanza propia, que podrá comenzar a cursarse a partir del próximo año académico, y que cuenta con una carga lectiva de entre 24 y 36 créditos. Están diseñados para que el alumnado complemente su formación con competencias y conocimientos diferentes a los de la titulación que esté cursando o de la que ya tenga el título. Se trata, por tanto, de una oferta para estudiantes actuales y para egresados. Cada título estará conformado por asignaturas obligatorias y optativas que ya están vigentes en la ULL.

La Universidad de La Laguna responde de este modo a la necesidad de formar permanentemente a la sociedad, a lo largo de toda su vida. «Antes, salíamos de la universidad y creíamos que lo sabíamos todo pero, a la velocidad que va el mundo actualmente, necesitamos una formación continua», reflexiona el vicerrector de Docencia de la ULL, José Manuel García Fraga, quien añade que, de esta forma, «tratamos de complementar y dar las máximas posibilidades a nuestro alumnado».

Varios perfiles

Los microgrados se establecen como complementos de formación que van dirigidos a tres perfiles diferentes de personas. En primer lugar, los principales beneficiarios serán los propios alumnos de la ULL –a partir de segundo curso de grado– y que desean contar con complementos de formación que favorezcan su formación global. Los estudiantes que cursen estos nuevos microgrados obtendrán un suplemento europeo a través de un diploma con acreditación electrónica.

Un segundo perfil que se puede beneficiar de esta iniciativa es el del egresado, que ya está trabajando, y que decide regresar a la universidad para obtener complementos de formación. Una tercera vía de acceso está definida para personas que no cuentan con titulación universitaria pero que sí tienen una importante experiencia laboral. En este caso, la ULL se encargará de reconocer esa trayectoria a través de una comisión académica y el usuario podrá acceder a la universidad para cursar los microgrados.

Asignaturas concretas

Además, el vicerrector habla de un último caso, el de personas, en su mayoría de avanzada edad, que deciden continuar sus estudios porque disfrutan del mero hecho de estudiar. «En lugar de hacer cursos para mayores o cursos de extensión universitaria, que son mucho más genéricos, pueden cursar asignaturas concretas», reflexiona y añade que, en este caso, «no nos dirigimos al mundo laboral, sino a personas que simplemente estudian por una satisfacción personal».

La previsión de la ULL es poder ofrecer estos microgrados en todas las titulaciones que ofrece actualmente el centro aunque el vicerrector de Docencia reconoce que existen determinadas titulaciones que actualmente están saturadas, por lo que se comenzarán ofertando en aquellas otras en las que aún queden plazas libres. «Todo dependerá de los grupos que puedan crearse porque contamos con asignaturas que ya están llenas y no admiten a más personas», indica García Fraga, quien establece de este modo las diferencias entre microgrados y microcredenciales, otra de las titulaciones que oferta desde el pasado curso la ULL.

Libre elección

Los primeros podrán ser diseñados por completo por el estudiante, eligiendo asignaturas de una rama determinada, mientras que las segundas incluyen una estructura cerrada. Además, los microgrados serán presenciales mientras que las microcredenciales se centran en la docencia on line porque, indica García Fraga, «de ese modo responden mejor a las demandas de la sociedad, que pide poder conciliar su vida personal y profesional con estos estudios».

Un alumno espera para entrar en un aula de la Universidad de La Laguna. / Arturo Jiménez

Además, mientras que las microcrendenciales se van lanzando a lo largo de todo el curso y cuentan con una duración determinada –de no más de unos pocos meses–, la matrícula para los microgrados tendrá que realizarse en el periodo habitual abierto por la ULL, entre los meses de julio y septiembre. De hecho, las microcredenciales se van actualizando constantemente y el vicerrector anuncia que en breve la ULL lanzará un paquete de varias decenas de estos títulos.

Ciencias Sociales

Aunque el vicerrector habla del interés que pueden despertar asignaturas de la rama de Ciencias, reconoce que será más sencillo implantar estas nuevas titulaciones, en una primera fase, en la rama de Ciencias Sociales y Humanidades, ya que tienen mayor disponibilidad de plazas. Destaca el caso de titulaciones como Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales, Derecho o Sociología.

Con la oferta de estos microgrados, la Universidad de La Laguna continúa su proceso de renovación de las titulaciones que oferta y responde, de este modo, a la constante evolución de las demandas de la sociedad. García Fraga habla, además, de la novedosa oferta de dobles grados que también incorporó este curso académico la ULL. Aunque surgen de una demanda del alumnado, reconoce que pueden llegar a ser demasiado exigente. Así, estos microgrados aparecen como un complemento de formación «totalmente válido».