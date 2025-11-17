El Cabildo de El Hierro inicia la rehabilitación del Parque Temático Las Cancelitas con 679 529 euros

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha firmado este lunes 17 de noviembre el acta de replanteo con la que se da comienzo al proyecto de ejecución para la revisión y actualización del Servicio del Parque Temático de Actividades Tradicionales y Sostenibilidad Las Cancelitas. En este acto, en el que también estuvo presente la vicepresidenta Ana González, el presidente subrayó que "se trata de recuperar un espacio para la ciudadanía mediante la adecuación de las instalaciones, que han sufrido un grave deterioro".

Dinero de los Netx Generation

Con un presupuesto de 679 529 euros, financiado a través de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation, el proyecto cuenta con un plazo de seis meses de ejecución para la rehabilitación y acondicionamiento de las infraestructuras ya existentes en el Parque de Las Cancelitas. En esta misma línea, la vicepresidenta Ana González destacó que "lo que se trata es de restaurar lo que en su momento se inició. Somos conscientes de que este Parque sufrió actos de vandalismo en el pasado y vamos a poner todo nuestro empeño no sólo en recuperar estas instalaciones para todos los herreños y herreñas, también en garantizar la seguridad para que este espacio ofrezca una alternativa de ocio accesible sostenida en el tiempo".

Mejoras paisajísticas

Los trabajos se centrarán en la restauración paisajística y recuperación de la red de senderos que forman parte del complejo, garantizando así la comodidad y seguridad de los visitantes y senderistas durante el recorrido. Esta iniciativa, además, incluye actuaciones complementarias para crear nuevas zonas de ocio y aprendizaje: un área de acampada permanente, un campus multiactividad con tirolina, rapel, tiro con arco, actividades astronómicas, un huerto ecológico y la puesta en funcionamiento de la granja escuela.

"Se trata de recuperar un espacio para la ciudadanía mediante la adecuación de las instalaciones, que han sufrido un grave deterioro". Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

Cambios en el Centro de Visitantes

El proyecto contempla también la rehabilitación integral del Centro de Visitantes que mantendrá su papel como sede de la Reserva de la Biosfera y recuperará su actividad como punto de información y espacio para actividades; además para reforzar y garantizar la seguridad del recinto este proyecto contempla la instalación de un circuito cerrado de cámaras en el exterior para controlar los accesos. Asimismo, en coherencia con la apuesta insular por la sostenibilidad y en relación con la temática del Parque Las Cancelitas se llevará a cabo la instalación de una cascada didáctica como réplica del funcionamiento de la Central Hidroeólica Gorona del Viento para promover el uso de fuentes renovables.