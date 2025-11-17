La Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de la Salud incorpora 702 plazas

La Oferta de Empleo Público (OPE) del Servicio Canario de la Salud (SCS) incorpora 702 plazas en 2025 como tasa de reposición de efectivos para los sectores prioritarios, según se ha acordado en la mesa sectorial, que ha reunido este lunes a representantes de la administración sanitaria y de los sindicatos, ha informado la Consejería de Sanidad.

También se han aprobado los temarios de los exámenes correspondientes a las especialidades de Enfermería en Salud Mental, Enfermería Pediátrica, Enfermería del Trabajo, Farmacéutico de Atención Primaria y Técnico Titulado Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Otro de los acuerdos ha sido la modificación del Manual de gestión en materia de permisos del personal adscrito a las instituciones sanitarias del SCS.

Reducción de la temporalidad

El director del SCS, Adasat Goya, ha reafirmado el compromiso de la Consejería de Sanidad y del SCS con la reducción de la temporalidad en el empleo público sanitario.

En la reunión de la Mesa Sectorial también se analizó el estudio de retribuciones elaborado por la Universidad de La Laguna, que, según la administración, "acredita la buena situación en materia retributiva del SCS, en primeras posiciones y siempre por encima de la media estatal".

Estabilización

Otro de los asuntos abordados ha sido el proceso selectivo de estabilización de las plantillas de trabajadores del SCS.

En el caso del personal estatuario, 18 categorías están próximas a publicarse su nombramiento en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), 67 están en proceso de petición de plazas, doce categorías tienen la propuesta de nombramiento, 19 cuentan con resolución definitiva y una con resolución provisional, además de una categoría que ya ha finalizado el proceso.

También se dio cuenta del desarrollo del proceso de estabilización de las plantillas de personal de las instituciones sanitarias públicas del archipiélago.

Este proceso permitirá la estabilización de las plantillas del personal estatutario y laboral del SCS que se compone de más de 12.000 plazas, de las que 9.867 personas podrán acceder directamente por concurso de méritos.