María Méndez renuncia como administradora general de RTVC
En el Consejo de Gobierno de la mañana de este lunes se decidirá su sustituto
María Méndez ha presentado su renuncia como administradora general de RTVC tras dos años en el cargo.
La renuncia se produce en pleno proceso de tramitación de la Ley del Sector Audivisual de Canarias y tras el nombramiento de un nuevo director de Medios y Contenidos del grupo RTVC, César Toledo.
En el Consejo de Gobierno de la mañana de este lunes se decidirá su sustituto.
Antes de llegar al ente público, Méndez desarrollaba su labor en la empresa pública Promotur.
(Habrá ampliación)
- Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
- Canarias suspende las clases presenciales para el jueves por la borrasca Claudia
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- El Gobierno de Canarias alerta a su plantilla y cargos por unas suplantaciones de identidad
- Radiografía de la pobreza en Canarias: ni cine, ni vacaciones, ni zapatos nuevos
- La mala cosecha del olivar canario dispara las alarmas en el sur peninsular
- Canarias logra el blindaje legal de la gratuidad de las guaguas
- Las aulas canarias se preparan para recibir a los alumnos tras el paso de la borrasca Claudia: mañana hay clases