María Méndez renuncia como administradora general de RTVC

María Méndez ha presentado su renuncia como administradora general de RTVC tras dos años en el cargo.

La renuncia se produce en pleno proceso de tramitación de la Ley del Sector Audivisual de Canarias y tras el nombramiento de un nuevo director de Medios y Contenidos del grupo RTVC, César Toledo.

En el Consejo de Gobierno de la mañana de este lunes se decidirá su sustituto.

Antes de llegar al ente público, Méndez desarrollaba su labor en la empresa pública Promotur.

(Habrá ampliación)