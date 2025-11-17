María Méndez dimite como administradora de RTVC
La marcha de la administradora general evidencia la crisis interna del ente público
La administradora general de Radio Televisión Canaria (RTVC), María Méndez, presentó esta mañana su dimisión. Una decisión que llega después de menos de dos años al frente del ente público. Su renuncia se produce en un contexto marcado por fuertes tensiones internas, originadas en el cuestionado nombramiento de un director de Medios y Contenidos y en el creciente malestar de la plantilla, preocupada por que la nueva Ley del Sector Audiovisual facilite la externalización de áreas estratégicas, entre ellas los servicios informativos.
La salida de Méndez se suma a la del que fuera director de los Servicios Informativos, Paco Luis Quintana, quien dejó el cargo en septiembre denunciando que la reorganización del área de Contenidos limitaba su autonomía profesional.
Con la renuncia de Méndez, la crisis en RTVC se agrava y deja en suspenso el rumbo inmediato de la radiotelevisión pública canaria.
(Habrá ampliación)
