La Justicia ratifica el despido de un profesor de la ULL tras ser condenado por abusos sexuales

Experto en Filología Inglesa, el docente recibió hasta siete denuncias por hechos ocurridos entre 2014 y 2017 y la Universidad de La Laguna lo despidió el pasado mes de junio

El Aulario General en el Campus Guajara.

El Aulario General en el Campus Guajara. / Arturo Jiménez

Patricia Ginovés

Patricia Ginovés

Santa Cruz de Tenerife

El Juzgado de lo Social nº1 de Santa Cruz de Tenerife acaba de ratificar el despido del profesor de Pedro Domínguez y que llevó a cabo la Universidad de La Laguna (ULL) el pasado 10 de junio. Esta medida se tomó después de que este docente de Filología Inglesa fuera condenado por siete delitos de abusos sexuales a alumnas de la facultad en la que trabajaba desde 1990. El profesor cometió estos delitos entre los años 2024 y 2017, y una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico acaba de declarar procedente esta expulsión dictada por el rector y que no obstante se hizo efectiva desde que se le comunicó el despido a Domínguez el pasado mes de junio, después de que la institución le hubiera prohibido ejercer cualquier actividad docente desde que se reabrió su expediente disciplinario, que había quedado paralizado cuando se inició la causa judicial.

Este profesor de Filología Inglesa fue condenado en enero de este año a 21 meses de prisión por abuso sexual y sexista, por hasta siete casos denunciados que tuvieron lugar entre los años 2014 y 2017. Sin embargo, el docente no ha entrado en prisión porque no tenía antecedentes penales y la pena de cárcel era inferior a los dos años. Por otro lado, Domínguez ha tenido que pagar una multa de 3.500 euros en concepto de indemnización para cada una de las víctimas, lo que suma 24.500 euros.

Prohibición de ejercer

La sentencia también incluía la prohibición de ejercer la profesión durante cinco años. Por último, se le impuso el despido disciplinario «como autor responsable de una falta muy grave de acoso sexual», así como «la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba en la Universidad». Aunque el profesor recurrió a esta medida, ahora la Justicia ha ratificado la decisión de la ULL, lo que lo obliga a abandonar la Universidad definitivamente.

Durante la instrucción del caso, el profesor Pedro Domínguez admitió que había realizado tocamientos sin consentimiento de las víctimas denunciantes y que había realizado comentarios de tipo sexual. En sus denuncias, cuyo procedimiento se inició con una notificación de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario, las estudiantes afirmaban que el profesor, cuando se encontraba a solas en su despacho con ellas, les tocaba las manos y los muslos y las abrazaba. En algunos de los casos el docente llegó a agarrar a una de las alumnas por la nuca y la cogió del brazo cuando acudió a su despacho.

