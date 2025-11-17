Un instituto de Canarias recibe un premio nacional por su lucha contra el acoso escolar

En el IES San Andrés hay profesores y alumnos. También canchas, aulas y un timbre como en cualquier otro instituto. Pero hay una cosa que les diferencia: su compromiso en la lucha contra el acoso escolar. Son la viva imagen de que juntos son más fuertes. Desde que el centro puso en marcha una nueva dinámica, donde estudiantes mayores cuidan de los más pequeños y se vuelen aliados de los profesores, la convivencia en el instituto ha mejorado exponencialmente. De hecho, este finde semana han recibido un premio nacional que reconoce su labor.

La metodología del programa de tutorización emocional entre iguales (TEI), nombre que recibe el proyecto, está clara. Con el objetivo de prevenir la violencia y el acoso escolar, además de mejorar la convivencia, chicos y chicas de cursos superiores de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) –es decir, tercero y cuarto– ejercen como «hermanos mayores» de otros alumnos de primero y segundo, respectivamente.

El IES San Andrés fue el primer instituto público de Tenerife en implantar este programa. Y el IES Serafín Pardo se convirtió en el segundo al sumarse el año pasado. Aunque el primer centro educativo fue el Colegio Buen Consejo La Laguna. A nivel regional, hay otros tres centros con el programa TEI en toda Canarias: dos en Gran Canaria y uno en La Palma. Pero el único que ha sido reconocido a nivel nacional, en este 2025, es el IES San Andrés en el concurso Nacional de Buenas Prácticas TEI.

Premio nacional

Este finde semana, el equipo directivo viajó a Logroño, al III Congreso Internacional del Programa TEI, para recoger el trofeo. Aunque no es el único galardón que han recibido. Desde sus comienzos, demostraron sobresalir por encima entre el resto. De hecho, La Caixa reconoció su labor en el primer año de la iniciatva, 2023, con el premio Educaixa, el mismo que les sirvió para dar sus primeros pasos y poder financiar el proyecto.

Esta iniciativa está avalada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife y el Consejo General de la Psicología de España. En este sentido, los estudiantes se presentan como aliados de los profesores en la lucha contra el acoso escolar. «Los profesores y los padres somos los últimos en enterarnos. Entre las redes sociales –que ahora permiten prolongar ese acoso fuera de las aulas– y sus códigos, que se nos escapan por la diferencia de edad, ellos son nuestra mejor herramienta», detalla el coordinador Ricardo Hodgson.

Problemas de convivencia

La implementación del programa TEI en el centro surge como respuesta a los problemas de convivencia presentes en la rutina de alumnos y profesores. «La ley del silencio campa a sus anchas. No importa si sucede algún problema, nadie se puede chivar», confiesa su directora, Cecilia Pérez. Desde la puesta en marcha del programa, este aspecto ha mejorado exponencialmente. «Ahora podemos impartir las clases sin interrupciones o conflictos», cuenta Hodgson. En este sentido, la emisión de partes disciplinarios también ha disminuido y cada vez son más los alumnos que presentan mejores resultados académicos. «Al final, el éxito escolar es nuestro objetivo, en todos los sentidos, y que haya una mejor convivencia en el aula permite a los chicos y chicas prestar más atención e involucrarse más en los contenidos», agrega.

Arrancar con el proyecto no fue fácil. Por un lado, los menores eran un poco reticentes a implementarlo. De hecho, Ángel Hernández, de la primera promoción que puso en marcha el proyecto, cuenta que al principio les costaba entender la finalidad del plan. «Nos costó un poco comprender para qué consistía, pero con el tiempo la situación fue mejorando», detalla. Aunque aclara que no todo el mundo se involucró de la misma manera. «Algunos no querían ser tutores, y eso el centro lo respeta porque es un programa voluntario», añade.

Por suerte, él no tuvo que intervenir en ninguna situación de acoso relacionada con su tutorizado, pero sí ayudó a otro compañero que también era tutor. «Nos pedíamos consejos porque, a lo mejor, hay casos que vienen muy grande para una sola persona». En este contexto, el programa pretende que los tutores sean los primeros en mediar pacíficamente ante los conflictos –ya que poseen un nivel de confianza que no se da con los maestros–, pero siempre cuentan el apoyo del profesorado en caso de que se agrave la situación o estén presentes ante un caso de acoso. Para ser considerado caso de acoso debe prolongarse en el tiempo, existir un daño físico o emocional y darse una diferencia de poder entre uno y otro.

Nuevos casos de acoso

«Necesitábamos financiación y para recaudarla, decidimos presentarnos a un concurso de La Caixa para obtenerla», recuerda Pérez. Al final la consiguieron, y durante un año completo fueron monitorizados para conocer sus resultados finales. «En ese curso académico ocurrió lo que puede interpretarse como un fracaso escolar», revela. El número de casos de acoso comenzó a aumentar. «Para nosotros, como equipo directivo, fue muy duro asimilar todos esos casos que brotaban y lidiar con padres y alumnos envueltos en una situación tan drástica. Estábamos muy preocupados», apunta.

Y aunque este acontecimiento puede parecer contraproducente, nada más lejos de la realidad. «El acoso escolar, por desgracia, está presente en todos los colegios e institutos. El 90% de los casos no sale a la luz y para nosotros, poder poner rostro a esta problemática es un gran avance. Muy duro, pero positivo», señala Pérez.

Por otro lado, la directora recuerda que el programa no es únicamente beneficioso para el alumno hostigado, sino también para ese niño que ejerce actitudes de acoso. «No hay que centrarse en la sanción, sino en la oportunidad y deber que tenemos para reeducarlo y que vuelva a integrarse adecuadamente en la comunidad educativa», agrega.

Tercera edición

Este proyecto ya va por su tercera edición. Alumnos como Leire Núñez y Asdrúbal Rodríguez, de primero de la ESO, aún están haciéndose con la dinámica. En una primera toma de contacto, los profesores se encargan de presentar la estrategia y distribuir las parejas. «Yo, por ejemplo, aún no tengo una confianza tan fuerte, pero nos vemos cada vez más y nos saludamos. También sé que está ahí para lo que necesite», detalla Núñez. Rodríguez también es consciente de que tiene un apoyo en el instituto. «Incluso iría antes a mi tutor que a un profesor», confiesa.

Nayara Pérez, de tercero de la ESO, ya ha pasado de hermana pequeña a mayor. «A mí me ayudó mucho mi tutora del año pasado y aunque la relación ya no es la misma, sé que sigo teniendo un apoyo», revela. Pérez considera que, con la madurez que ha ganado estos años, ahora es momento de devolver lo aprendido. «El instituto puede ser una etapa complicada a veces, y yo voy a hacer lo que esté en mi mano por amenizar ese proceso», apunta. Su objetivo es crear ese vínculo que ella tuvo con la que es ahora su tutorizada. La iniciativa se organiza a través de tutorías que además permite al alumnado gestionar sus emociones, empatizar y fomentar la solidaridad. Unos 170 alumnos participan el programa activamente, y los estudiantes que no forman parte del proyecto son muy pocos.

El premio nacional no es más que otra señal de que el IES San Andrés está en el buen camino. Pese a haber vivido situaciones duras, tanto padres como alumnos e instituciones académicas no dejan de reconocer las mejoras del centro. Ahora, es el momento de seguir dando la talla y hacer que esos casos de acoso que han brotado con el programa desaparezcan.