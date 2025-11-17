Clavijo espera que el Gobierno de España "esté más proactivo" en su defensa a las RUP con el marco financiero

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que espera que el Gobierno de España "esté más proactivo" en su defensa a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) con el marco financiero 2028-2034, que según el texto de la Comisión Europea deja en manos de cada Estado el reparto de los fondos en su territorio, considerando las RUP que se incumple el artículo 349 del Tratado Europeo.

"Nosotros esperamos que el Gobierno de España mueva esa ficha, esté más proactivo en la defensa de la RUP, así se lo hemos solicitado, tanto al ministro como se lo solicitaré próximamente en una carta que le enviaré al presidente —de España, Pedro Sánchez—", indicó en declaraciones a los periodistas tras asistir a las conversaciones iniciales entre los presidentes de las RUP antes de la celebración del XXX Aniversario de la Conferencia de Presidentes en Bruselas.

Todo ello, dijo, con el fin de que "este desafortunado" marco financiero pueda ser "postejado, revisado". En relación con ello, espera una "declaración contundente" del Gobierno de España, que "todavía no se ha producido", mientras que matizó que el presidente francés ya envió una carta "contundente, clara y dura" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, manifestando el posicionamiento de Francia "en contra de este marco financiero y que se diluya" ese estatus RUP.

Marco financiero

Además esta situación se produce cuando se celebra el 30 aniversario de la Conferencia RUP. En este sentido, manifestó que las regiones ultraperiféricas reivindican tres cosas, tales como que la Unión Europea y la Comisión "no pueden, de manera unilateral, cambiar las relaciones ni vulnerar el tratado de funcionamiento en su artículo 349", ya que, subrayó, "no" puede diluir a las RUP en un marco financiero, dejándoles "sin ningún tipo de margen de maniobra".

Asimismo expuso que Europa tiene que "tener claro" qué quiere ser, qué actor internacional quiere ser, "si quiere seguir desdibujada, si quiere renunciar a sus principios fundacionales o si, por el contrario, en este nuevo marco financiero se reflexiona, se cambia y se apuesta" por las RUP y por "las singularidades que tienen".

Añadió que las prioridades de defensa, que —matizó— "no" discuten, "no pueden ir en detrimento de las políticas de cohesión, de desarrollo" y, en "algo tan básico", como puede ser el POSEI, que es la política agraria común. "No podemos seguir agrandando la dependencia que tenemos del exterior", apostilló.

Guerra arancelaria

Al respecto, señaló que "ningún territorio renuncia", en este caso, a producir alimentos, bienes de primera necesidad y "pone toda su supervivencia en manos de otras potencias" que, agregó, "ahora mismo no están precisamente pensando en los intereses de Europa".

En un contexto volátil, con una guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, consideró que Europa puede elegir dos caminos: por un lado, continuar con los principios fundacionales de políticas sociales, de integración y de cooperación al desarrollo o, por el contrario, "desdibujarse" en un grupo de intereses económicos que "no está pensando ni en el proyecto europeo ni en la ciudadanía europea".

En cifras, indicó que Canarias se juega más de 4.500 millones de euros en el periodo 2028-2034, lo que consideró es la "supervivencia" del sector primario, así como de los programas de cooperación y desarrollo que "permiten ir generando las infraestructuras para tener calidad de vida", ya que "prácticamente desaparecerían", y se dependería del Gobierno de España "de turno".