B2Space y el Cabildo de La Gomera culminan con éxito el lanzamiento de un globo estratosférico en La Gomera

La iniciativa del Cabildo de La Gomera y B2Space, que se enmarca en la estrategia insular para el sector aeroespacial, empleó un sistema que asciende a gran altitud sin necesidad de mucho combustible

Instantes previos al lanzamiento del globo estratosférico en La Gomera.

Instantes previos al lanzamiento del globo estratosférico en La Gomera. / E.D.

Jorge Dávila

Jorge Dávila

Santa Cruz de Tenerife

B2Space y el Cabildo de La Gomera, con la colaboración de Proexca, culminaron con éxito el lanzamiento de un globo estratosférico en la madrugada de este lunes. La operación, desarrollada desde el Puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey, comenzó en torno a las 02:30 horas tras varios días de preparativos técnicos que garantizaron el correcto desarrollo de la maniobra. El lanzamiento como tal se produjo sobre las 04:00 horas, dado que durante las previas se registraron unas rachas de viento que a punto estuvieron de condicionar la misión. "No hubo un riesgo real de que la operación se pudiera abortar, pero sí los nervios de no saber en qué momento lo íbamos a lanzar", comenta Víctor Montero, director de negocio y operaciones de B2Space.

"Ahora toca desarrolla nuevas tecnologías y regresar a la Isla cuando vayamos a lanzar un satélite"

Víctor Montero

— Jefe de operación y negocios de B2Space

Alcanzó los 21,5 kilómetros de altura

El globo estratosférico que se lanzó en La Gomera alcanzó los 21,5 metros de altura tras un ascenso que se prolongó durante 70 minutos. Una vez alcanzó el punto de travesía deseado se maniobró con él durante media horas antes de iniciar la maniobra de descenso, que se alargó durante 45 minutos. La góndola y el instrumental cayeron al mar a unas tres millas de las coordenadas en las que se encontraban los agentes de la Guardia Civil y la Armada que se hicieron cargo de su recuperación. “Hemos cumplido la misión y ahora toca analizar los datos”, señala Montero sobre las excelentes condiciones meteorológicas que se han encontrado en La Gomera. “Ahora toca desarrolla nuevas tecnologías y regresar a la Isla cuando vayamos a lanzar un satélite”. añade.

Impulso a la carrera aeroespacial

Este ensayo se enmarca en la estrategia insular para impulsar iniciativas vinculadas al sector aeroespacial mediante tecnologías innovadoras, más accesibles y con un menor impacto ambiental. El sistema empleado permite ascender a gran altitud sin necesidad de grandes cantidades de combustible, contribuyendo así al objetivo de avanzar hacia soluciones más sostenibles y eficientes dentro del ámbito aeroespacial.

El vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes, subrayó que “este logro no sólo es un hito para este tipo de tecnología, sino que nos abre la puerta a seguir consolidándonos como plataforma para la operatividad de empresas de este tipo desde nuestra Isla”. 

“Este logro no sólo es un hito para este tipo de tecnología, sino que nos abre la puerta a seguir consolidándonos como plataforma para la operatividad de empresas de este tipo desde nuestra Isla"

Adasat Reyes

— Vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera

Un enclave ideal

El proyecto reafirma el papel de La Gomera como enclave idóneo para la experimentación tecnológica, gracias a sus condiciones geográficas, su baja saturación aérea y su compromiso con la sostenibilidad. La ejecución exitosa de este lanzamiento consolida la trayectoria de trabajo que la isla impulsa desde 2022 para fomentar actividades científicas, aeronáuticas y tecnológicas, posicionando al territorio como una referencia en el Atlántico para la validación y ensayo de este tipo de desarrollos.

Con esta iniciativa, B2Space y el Cabildo de La Gomera avanzan en la demostración de tecnologías aeroespaciales de nueva generación, orientadas a reducir costes operativos y ambientales, y a abrir nuevas oportunidades de innovación, formación y colaboración con agentes tecnológicos y educativos de la Isla.

