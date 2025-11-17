Acerina Amador reflexiona sobre la resistencia de la mujeres en 'Anacaona'

Anacaona fue una princesa de las Antillas que, en el año 1503, prefirió ir a la horca antes que convertirse en concubina de un conquistador castellano. Desde entonces, se ha convertido en el símbolo de la resistencia para las mujeres caribeñas. Partiendo de este personaje histórico, la creadora canaria Acerina Amador y Fernando López presentan ahora una nueva pieza homónima, que se podrá ver este jueves 20 de noviembre en el Paraninfo de La Laguna, a partir de las 20:30 horas, y que trata de recuperar figuras borradas en Canarias y narrar la historia de mujeres que a lo largo del tiempo se han opuesto a los poderes coloniales.

Todo partió de la canción Anacaona, de Cheo Feliciano. "Escucharla me hizo tirar del hilo para vincularlo con otras figuras de mujer que han resistido", relata Acerina Amador, quien también habla de la propia historia canaria, a través de la princesa indígena Acerina, con quien comparte nombre, aunque también ha acudido a otros ejemplos actuales. Se trata, por tanto, de un trabajo de largo recorrido puesto que la canaria lleva años leyendo y documentándose sobre estos personajes, que la llevaron primero a viajar hasta Cuba, donde grupos de mujeres como Las Anacaona han encontrado en la música un espacio para la emancipación, y más recientemente a República Dominicana y Colombia.

Largo recorrido

Reconoce que este estreno en el Paraninfo le ha llegado más pronto de lo esperado. Antes, realizaron una residencia artística en Auditorio de Tenerife durante dos semanas. "Gustó tanto y nos fue tan bien que la gente asumía que la pieza ya estaba terminada, pero yo siento que aún tiene mucho recorrido", reflexiona Amador, quien espera poder llevar esta propuesta a Latinoamérica, una región de la que tanto ha bebido. Explica que aún le quedan preguntas por responder y por eso no descarta continuar investigando.

Para esta nueva aventura, Amador ha contado con un equipo internacional. Precisamente los puentes entre los diferentes territorios son los que enriquecen Anacaona. "Ha sido fundamental todo el tiempo que he desarrollado mi actividad en América y creo que sin ello este nuevo proyecto no habría sucedido", reflexiona la canaria, quien celebra haber recibido todas estas influencias que ahora se condensan en esta nueva pieza. "Me interesa mucho poder trabajar en lugares descentralizados, en África, Latinoamérica, e incluso en Asia, porque creo que me pueden aportar muchas cosas como artista", expresa Amador, quien asegura que "me siento inspirada y comprometida a nivel social y quiero hacer precisamente un arte vinculado a la transformación social y para reducir las opresiones".