La tijera de Franco

La próxima semana se cumplirán 50 años de la muerte del dictador, pero la censura que impuso sigue viva en muchos libros y películas. Numerosas obras, hoy consideradas piezas de culto, fueron modificadas con cortes, añadidos o reescrituras para eliminar todo aquello que el franquismo consideraba inapropiado. Con el paso del tiempo, los españoles han normalizado esas versiones alteradas, hasta el punto de que muchos ignoran que están consumiendo obras censuradas.

Algunos de los ejemplos más conocidos del cine censurado durante el franquismo fueron Psicosis, que sufrió un corte en la famosa escena de la ducha para evitar mostrar el desnudo de Janet Leigh, o Casablanca, donde se eliminó la referencia a la militancia republicana de su protagonista durante la Guerra Civil española. Con faldas y a lo loco fue directamente prohibida por considerarla de temática homosexual, en el expediente los censores escribieron: «Prohibida, aunque solo sea por subsistir la veda de maricones».

El periodista Alberto Gil abordó este tema en su libro La censura cinematográfica en España (2009), donde documentó más de 500 películas censuradas, recortadas o directamente prohibidas durante el franquismo. Según el autor, llegaron a prohibir Drácula por considerarla una «película para deficientes mentales» y Desayuno con diamantes también fue censurada por tener una supuesta escena pornográfica.

Quizá una de las censuras más absurdas del franquismo fue la que afectó a la película Mogambo. En la cinta, Clark Gable interpreta a Víctor Marswell, un cazador que organiza safaris para millonarios. Está dividido entre dos mujeres, la sensual Ava Gardner y Grace Kelly, que encarna a una mujer recién casada.

Para evitar mostrar un adulterio, los censores decidieron alterar el doblaje y hacer creer al público que el personaje de Kelly no estaba casada, sino que vivía con su hermano. Sin embargo, no repararon en que ambos dormían en la misma cama y se besaban, de modo que la trama pasó de sugerir una infidelidad a insinuar, sin quererlo, una relación incestuosa.

Además, se modificaron algunas frases consideradas inapropiadas. En una de las escenas más recordadas, Ava Gardner acariciaba a Gable y le decía: «Te estás convirtiendo en el típico africano caliente». La versión censurada sustituyó la línea por una mucho más casta: «El clima de África te hace ir muy deprisa».

Otra censura insólita fue la que sufrió El ídolo de barro (1949), de Mark Robson, protagonizada por un hombre al que su esposa le es infiel. En la versión doblada para España, los censores optaron por un giro sorprendente, convirtieron a la esposa en su hija, con tal de evitar cualquier referencia al adulterio.

Algo parecido ocurrió con Las lluvias de Ranchipur (1955), donde Lana Turner interpretaba a una mujer casada que se enamora de un hombre hindú. Para suavizar la trama, los censores mataron al marido de Turner, transformándola en viuda y reduciendo así su aventura amorosa a un pecado menor.