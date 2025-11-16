La Segunda Guerra Mundial ‘toma’ el casco de Tacoronte

El 6 de junio de 1944 es una fecha que ha quedado señalada para la historia. No en vano, fue el día escogido para una de las operaciones militares más famosas: el Desembarco de Normandía. Infinidad de libros y películas han plasmado ese importante momento, que marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Con las conmemoraciones del ochenta aniversario de esta fecha aún recientes, la quinta edición del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte quiso incluir este momento esencial en su apartado Crónicas en vivo con una recreación de esta batalla en los alrededores de la céntrica plaza del Cristo. El Día D volvió a vivirse este domingo 16 de noviembre en pleno 2025 en el corazón de esta localidad del norte de la isla gracias a la colaboración de actores y voluntarios de la mano de la Asociación Cero Culture de Úbeda y de la tinerfeña Recon 25.

La Segunda Guerra Mundial 'toma' Tacoronte / Arturo Jiménez

La Bretaña francesa

La organización de este encuentro prometió una experiencia inmersiva y logró llamar la atención del medio centenar de personas que se reunieron para ser testigo de la batalla de Saint-Marcel, en la Bretaña francesa. El objetivo: participar junto a la Resistencia francesa en una operación de sabotaje para desorganizar a los alemanes e impedir que envíen refuerzos a Normandía.

Introducción histórica

Pablo Lozano es el presidente del grupo de recreación histórica de Úbeda, en Jaén, y se encargó de organizar al público asistente, ofrecer varios datos sobre el contexto histórico y animar a todos a participar en la recreación. Eso sí, el consejo previo fue claro: ir siempre detrás de las tropas aliadas porque habría «tiros y detonaciones».

«Llevamos 16 años haciendo recreación histórica. Somos amantes de la historia, de la literatura histórica y de los ensayos. Llega un momento en el que esto es como el fútbol, que te gusta tanto lo que ves y lo que escuchas que decides empezar a hacer recreaciones», explicó sobre los comienzos de su grupo. Dos miembros de su asociación viajaron a la Isla para acompañar a los tinerfeños en esta actividad donde se intentó respetar al máximo detalles como la vestimenta o el armamento.

La Segunda Guerra Mundial 'toma' Tacoronte / Arturo Jiménez

El 3D de la historia

El objetivo principal es el divulgativo. Los de Úbeda lo conocen como el «3D» de la historia. «Puedes ver imágenes y puedes leer pero aquí la gente nos puede tocar, ver los uniformes y podemos mostrarles hasta las cosas que llevamos en los bolsillos. Es una forma de enseñar historia muy diferente y participativa».

Lozano continuó explicando que la diferencia principal con los soldados que participaron en el Día D hace ochenta años es, básicamente, la edad. «Ellos eran probablemente bastante más jóvenes».

La recreación comenzó en uno de los laterales del santuario del Cristo y rodeó el edificio hasta internarse en la Casa de la Cultura de la localidad, donde los alemanes finalmente tuvieron que rendirse.

Un episodio no tan conocido

En vez de localizar la actividad en las playas de Normandía, el Festival de Novela Histórica prefirió centrarse en un episodio no tan conocido. Antes y después del famoso desembarco, miles de paracaidistas, –miembros de las fuerzas especiales– y la Resistencia francesa «hicieron una gran labor» para que la operación de los Aliados tuviera éxito. Ahí es donde entran en juego los vecinos de la localidad de Saint-Marcel que, como muchos otros, aportaron su granito de arena para que la información llegara «lo más tarde posible» a los alemanes. «Destruyeron puestos de comunicaciones y machacaron las vías de los trenes», precisó.

La Segunda Guerra Mundial 'toma' Tacoronte / Arturo Jiménez

Volvieron a ganar los aliados

Todo salió según lo previsto y este domingo, en Tacoronte, volvieron a vencer las tropas aliadas. Pero, tal y como explicaron al final de la actividad cultural, la finalidad de recreaciones como esta «no es rendir culto a la guerra». Muy al contrario, recordar todos los horrores de una contienda como la Segunda Guerra Mundial es una forma de tener presente «todos los males que trae la guerra». «Aquí no somos enemigos y los alemanes, al fin, son compañeros a los que abrazamos», concluyeron.