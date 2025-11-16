Ecos, una apuesta en Canarias por el desarrollo sostenible y la conservación de ecosistemas

Ecos, Estudios Ambientales y Oceanografía S. L. nació en el año 2007 con un objetivo claro: mantener un firme compromiso con el desarrollo sostenible, apostando por el equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales y el desarrollo. Aunque el reto es mayúsculo, la empresa aspira a convertirse en un referente internacional en consultoría ambiental, ofreciendo soluciones técnicas de calidad.

Ahora, Ecos ha sido galardonada con el Premio Excelencia 2025, un reconocimiento que para la empresa ha supuesto "un chute de energía para seguir haciendo las cosas como creemos que se deben hacer, manteniendo nuestros valores y nuestra forma de trabajar", explica Manuel Ruiz, director y cofundador de la compañía.

La organización, que se ha posicionado como referente en consultoría ambiental, ingeniería civil costera y oceanografía, ofrece sus servicios a empresas privadas y organismos públicos. Cuenta con un equipo multidisciplinar de especialistas que le ha permitido llevar a cabo proyectos en Australia, Chile o Indonesia. "Para nosotros, el equipo está en el centro de todo. Las relaciones son fundamentales y procuramos que el equipo esté cómodo, que se sienta útil y crea en lo que hace. Esa es la mejor manera de obtener resultados óptimos", asegura Ruiz, quien añade que, a lo largo del camino, también se han enfrentado a numerosos retos.

Canarias "tiene una conectividad espectacular, pero la distancia puede restar competitividad en ciertos aspectos". Frente a este escenario, Ecos diseñó una estrategia de expansión con oficinas en Madrid y Santander, además de una filial en Chile. "Tener presencia en Madrid nos da un plus que desde las Islas sería difícil lograr. En el Archipiélago tenemos una oficina muy técnica con proyectos en medio mundo, pero la parte comercial desde Madrid ha ganado mucho peso", reconoce Manuel Ruiz.

El núcleo

Sin embargo, el núcleo de todo es el Archipiélago. "La empresa es lo que es gracias a Canarias. Estar aquí nos ha permitido ser lo que somos y seguir siéndolo. No perder las raíces es fundamental. Además, para proyectos relacionados con ecosistemas insulares o cambio climático, tener la empresa radicada en un Archipiélago es un valor añadido."

Una trabajadora de Ecos. / La Provincia

La compañía ha tramitado más de 20 GW de proyectos de energía eólica marina flotante, posicionándose como referente nacional. Actualmente, desarrolla tecnología propia para el monitoreo de fauna marina mediante sistemas digitales aéreos, reforzando su posicionamiento en mercados europeos de alta madurez.

Retos

Durante los 18 años de trayectoria, la empresa ha vivido "altos y bajos como una auténtica montaña rusa". Uno de los principales aprendizajes, destaca Ruiz, es que "las primeras decisiones son las acertadas. A veces tardamos demasiado en decidir y acabamos volviendo a la idea inicial. Creo que hay que dejarse llevar un poco más por la intuición, acompañada siempre de un análisis exhaustivo. Y, por supuesto, mantener el foco en las personas y seguir aprendiendo día a día".

El foco ahora está en la estabilización y el crecimiento. "Somos una empresa pequeña, de 40 personas, compitiendo con compañías europeas de 3.000 o 4.000 empleados. Al ser muy especializados y de nicho, uno de los retos es competir en grandes proyectos, como los relacionados con energía marina en el norte de Europa, donde ya estamos presentes. Buscamos asentarnos en esos proyectos, continuar innovando tecnológicamente y apostar por estas iniciativas, que representan una oportunidad de aprendizaje para aplicar después en el mercado canario", concluye el director de Ecos.