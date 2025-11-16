Cuatro migrantes se lanzan al mar en busca de ayuda tras quedar su cayuco sin combustible
Salvamento Marítimo rescató a 242 personas en dos cayucos cerca de El Hierro, incluyendo mujeres y menores
EFE
Cuatro personas decidieron lanzarse al mar después de que el cayuco en el que viajaban se quedara sin combustible. Salvamento Marítimo rescató en aguas cercanas a El Hierro a dos cayucos en los que viajaban un total de 242 personas, entre ellas mujeres y menores.
El primer cayuco, interceptado este domingo a unas 30 millas de la isla, se quedó sin combustible. Sobre las cinco de la mañana, dos de sus ocupantes se arrojaron al mar para buscar ayuda utilizando bidones de gasolina como balsas improvisadas. Al ver que el rescate no llegaba, otras dos personas hicieron lo mismo alrededor de las nueve de la mañana.
Salvamento Marítimo localizó las dos balsas, con dos personas en cada una, así como el cayuco principal, en el que viajaban 157 personas, entre ellas 26 mujeres y ocho menores. Durante el regreso a El Hierro, los equipos de rescate encontraron otro cayuco a unas cuatro millas de la isla, con 81 personas a bordo, entre ellas 15 mujeres y tres menores.
Los ocupantes de ambas embarcaciones se encuentran en buen estado de salud. Para llevar a cabo los rescates se movilizaron dos salvamares, un helicóptero y un avión.
