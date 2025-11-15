Once traslados a centros sanitarios tras llegar 384 personas migrantes a El Hierro y Gran Canaria

Un total de once migrantes han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios de las islas de El Hierro y Gran Canaria, a donde arribaron el viernes un total de 3 cayucos --dos a El Hierro, y uno a Gran Canaria--, con hasta 384 personas a bordo.

Salvamento Marítimo procedió en el mediodía del viernes al rescate de dos cayucos localizados en aguas próximas a El Hierro, a 70 y 21 millas de la isla, respectivamente. Para esta operación activó tres embarcaciones: La Salvamar Navia, Diphda y Talía.

Toda vez un helicóptero de Salvamento Marítimo localizó la primera embarcación en la mañana del viernes, a 70 millas al sur de la isla, el organismo estatal movilizó a la Salvamar Navia, que partió de la isla a su encuentro. Sin embargo, en su camino al rescate de esta primera embarcación, notificó la presencia de un segundo cayuco, esta vez a 21 millas de la isla, según ha informado a Europa Press Salvamento Marítimo.

Tres salvamar activas en El Hierro

Por ello, se activó a la Salvamar Diphda, que precisó de ayuda con este segundo cayuco, que se había quedado sin combutible con entre 150 y 180 personas migrantes a bordo, por lo que se precisó de dos embarcaciones en esta asistencia.

Mientras tanto, la Guardamar Talía, movilizada ante incidente del cayuco más próximo a la isla, procedió minutos más tarde a auxiliar a la segunda embarcación, la más alejada, a unas 70 millas de la isla, que fue escoltada por un mercante de bandera holandesa.

Las personas migrantes que arribaron a La Restinga (330) entre las 16:10 horas y las 19:06 horas del viernes, distribuidas en las distintas embarcaciones activadas. De las 330 personas arribadas a la isla en total, nueve precisaron de traslado a un Hospital.

Un tercer cayuco a Gran Canaria

Además, sobre las 18:34 horas del viernes, un total de 54 personas migrantes, todas ellas subsaharianas (entre ellas 12 mujeres y 3 menores) arribaban al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, tras ser localizado el cayuco en el que viajaban a unas 6,4 millas de la isla, una vez detectada por el SIVE de la Guardia Civil.

Para esta operación Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Macondo, que procedió a localizar y auxiliar a la embarcación, con la que llegó a puerto sobre las 18:34 horas. De esta última embarcación precisaron de traslado a Hospital dos personas migrantes.