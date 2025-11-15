La chica que hablaba con Dios, ¿te imaginas?

Los dos llegan a San Telmo tras una tarde de reproches. Una palmera agita sus hojas, perros olfatean excrementos en el piso del pipicán mientras sus dueños miran el mismo suelo absortos en sus pensamientos. Ruido de coches. Ella entra en la ermita, dice que quiere pensar. Examina los barcos en el techo, los siente propios. Sale. Él espera con la espalda apoyada en la piel rugosa del templo.

A ver, esa chica va a tirar por la borda su vida.

¿Ainara dices?

Esa chiflada afirma que Dios le habla.

¿Te imaginas?

Como lo oyes. Y dice que ella lo escucha. Estarás conmigo en que eso es técnicamente imposible, ¿verdad?

Pero ella lo dice en un sentido figurado, boba, siente que le habla, no oye voces, si eso es lo que te preocupa.

A mí de esa chica de 17 años, o sea, menor de edad, huérfana de madre con un serio problema afectivo, no me preocupa nada. Solo digo que ir a un convento de clausura no le va a arreglar la vida, lo contrario, la va a marchitar. Y que esa decisión está condicionada por factores externos: un director espiritual y unas monjas que llevan años comiéndole el coco.

Y en ese dilema la directora…

Alauda Ruiz de Azúa se posiciona del lado de ella, de su padre paralizado. A la tía la pone de desequilibrada y disoluta, por decirlo suave, si hasta le confiesa a su chico que se ha besado con un hombre en un bar. ¿Pero qué tontería es esa?

Puede ser una provocación, hacer una película de forma deliberada para que genere debate, que se hable de ella.

Trump era una provocación y míranos. Y Johnson, Milei, Bolsonaro. ¿Qué pensaría Buñuel?

Él en su tumba, a lo suyo.

Fotograma de ‘Los domingos’ / La Provincia

Le interesaría, la historia de Viridiana es la de Ainara 20 años después.

Convendrás conmigo en que Los domingos está excelentemente construida, dirigida, montada, interpretada… Patricia López Arnáiz, Blanca Soroa, Nagore Aramburu…

Tiene el mismo aplomo sentencioso de Cinco lobitos y Querer, sus dos obras anteriores, una solemnidad infrecuente que te engancha. Pero, ¿recuerdas lo que tú mismo dijiste del personaje del padre en Cinco lobitos?

Sí, el actor era Ramón Barea, que estaba pintado como un completo inútil. Me cabreó muchísimo ese trazo de brocha gorda.

En defensa de Alauda, las mujeres más que trazo hemos sido durante siglos trozo… de carne. Lo que no me explico es cómo los medios de izquierda le han dado ese pábulo a una película que reflexiona sobre si, en el secuestro de menores, tienen razón los secuestradores o quien no quiere que sea secuestrada. ¿Y qué me dices de empezar con el Quédate de Quevedo y terminar con un coro celestial?

¿Has leído de Lux, lo último de Rosalía? Se disfraza de monja. Quizás estemos asistiendo a una vuelta a la idea más conservadora de la religión como respuesta a una juventud desorientada, multiinformada y deseosa de iconos.

Quizás tenga que ver con lo que se dice de los más jóvenes, que votan mayoritariamente a Vox.

Lo que tú ves como un secuestro, no lo es. La gente no lo percibe así, cariño.

Por mucho que Alauda lo intente, nunca se es equidistante.

Pero es muy hábil, logra parecerlo.

Si la chica no fuera menor, si fuera una joven con cierto grado de madurez, si la decisión fuera razonada, si se explicara el trauma por la muerte de su madre…

Los comentarios en redes se desviven por la película, y de forma muy apasionada, como si les dijera algo que tenían dentro pero no sabían expresar. Gente muy joven.

Eso es interesante, sí. Pero la película española del año es Sirat, de Óliver Laxe, así quedará en el futuro, Los domingos es solo un excelente TFG.

Hablemos de Sirat.

Sí, de su fisicidad, esa forma en que consigue sacarte de tus casillas.

En ese final sentí que algo me bajaba del pecho a la barriga, como si mis venas estuvieran siendo recorridas por lava tras una erupción provocada por una ciclogénesis explosiva.

Bonito.

Bonita tú. Gimme your hand.

Caminan por la Avenida Marítima, cerca del mismo lugar donde un día más tarde se encontraría el cadáver en descomposición de un hombre de 41 años. El haz del faro de La Isleta enciende y apaga el cielo detrás de la montaña del Vigía. Donde normalmente hay horizonte, este atardecer de octubre es un telón blanco por la calima. Los barcos atracados en la bahía parecen juguetes olvidados en una bañera, sus luces se encienden justo cuando una corredora los adelanta a la altura de la provincia. Unos pescadores lo intentan en vano, la modorra afecta también al apetito de los peces. Zarpazos de coches contra el asfalto hacen temblar el piso.

La película es muy cruel, mucha gente la rechaza por eso.

Sirat está más cerca del melodrama o el cine de terror que del drama, pero sin romances apasionados ni monstruos tenebrosos, sino con algo que conecta mejor con nuestra humanidad verdadera.

Nuestros miedos. Ese padre podría…

… podríamos ser cualquiera. ¿Quién no se ha visto en una situación en la que se ve fuera de su zona de confort y siente que podría pasarle cualquier cosa, que su vida está de repente al albur de unos acontecimientos que no tiene capacidad de controlar?

A mí me pasó en Berlín, ¡dos días y medio sin dormir! A Sandra en Rusia, pensó que acabaría en un gulag en Siberia.

En lo que acierta Laxe es, justamente, en que su manera de narrar lo anterior a que los sucesos se desencadenen contribuye a que el efecto te estalle como una mina anti personas. Así murió Robert Capa en Vietnam, por cierto, saltando por los aires.

Tendría que pensar en películas que consiguen lo mismo.

Yo tengo una: Climax, de Gaspar Noé.

¡Hmmm!

Otra, Carga maldita (William Friedkin).

¡Qué lista! Laxe declaró que ha estado deprimido toda su vida, desde su infancia, ¿lo leíste?

Pues que siga, que siga. Auguro que lo ganará todo, lo merece, mucho más que Los domingos, aunque, en los premios, ‘con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho’, y nunca mejor dicho. Alauda tiene mucho a su favor.

¿Cruzamos por aquí? El semáforo está en verde. ¡Venga, corre!

No me sueltes.